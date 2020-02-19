"У нас есть поводырь": Усик прочитал свое новое стихотворение (видео)
Непобедимый украинский боксер Александр Усик представил свое новое стихотворение.
Видео было опубликовано в совместном официальном канале Усика и Василия Ломаченко lomus_official.
"Молчать или сказать, кричать или заткнуться.
Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.
Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.
Нам есть за что бороться и есть за что держаться.
За веру, за семью, за друга и отчизну.
У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.
Его нужно просить о помощи и силе,
Надеяться на небо, не на себя красивых", - говорится в стихе.
"Лучше боксируй просто", "Сказываются удары в голову", "Сань, ну уровень парнишки 11 класса", "Супер! Александр Усик - не просто хороший боксер и талантливый парень, а человек с огромной душой", - комментируют видео подписчики.
Напомним, свой следующий бой Усик проведет в мае против британца Дерека Чисоры. Скорее всего, бой пройдет 23 мая.
Как сообщал УНИАН, ранее Усик в стихах ответил на оскорбление ветерана АТО.