"У нас есть поводырь": Усик прочитал свое новое стихотворение (видео)

Украинский боксер призвал всех "надеяться на небо", а не на себя.

Непобедимый украинский боксер Александр Усик представил свое новое стихотворение.

Видео было опубликовано в совместном официальном канале Усика и Василия Ломаченко lomus_official.

"Молчать или сказать, кричать или заткнуться.

Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.

Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.

Нам есть за что бороться и есть за что держаться.

За веру, за семью, за друга и отчизну.

У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.

Его нужно просить о помощи и силе,

Надеяться на небо, не на себя красивых", - говорится в стихе.

"Лучше боксируй просто", "Сказываются удары в голову", "Сань, ну уровень парнишки 11 класса", "Супер! Александр Усик - не просто хороший боксер и талантливый парень, а человек с огромной душой", - комментируют видео подписчики.

Напомним, свой следующий бой Усик проведет в мае против британца Дерека Чисоры. Скорее всего, бой пройдет 23 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик в стихах ответил на оскорбление ветерана АТО.