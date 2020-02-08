цей матеріал доступний українською

Соперник Ломаченко назвал дату боя с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира

17:35, 08 февраля 2020
Бокс
193 0
Лопес владеет последним поясом, который нужен Ломаченко / фото: BoxingScene

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес назвал вероятную дату проведения боя с чемпионом по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

На своей странице в Twitter американский боксер без комментариев опубликовал запись - 30 мая.

Ломаченко и Лопес пока не подписали контракт на бой, но промоутер Боб Арум уже заявлял, что событие пройдет в мае

Напомним, в случае победы в этом бою Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с Лопесом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter