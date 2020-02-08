Соперник Ломаченко назвал дату боя с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира
17:35, 08 февраля 2020Бокс
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Поединок должен состояться в мае.
Лопес владеет последним поясом, который нужен Ломаченко / фото: BoxingScene
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес назвал вероятную дату проведения боя с чемпионом по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.
На своей странице в Twitter американский боксер без комментариев опубликовал запись - 30 мая.
May 30th 🤫— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020
Ломаченко и Лопес пока не подписали контракт на бой, но промоутер Боб Арум уже заявлял, что событие пройдет в мае.
Напомним, в случае победы в этом бою Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с Лопесом.
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