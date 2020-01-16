Стала известна дата следующего боя непобедимого украинского боксера Беринчика

Денис Беринчик выйдет на ринг в феврале.

Стала известна дата следующего боя украинского боксера Дениса Беринчика (12-0, 7 КО), который владеет поясом Интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "K2 Promotions".

Беринчик выйдет на ринг 22 февраля. Его бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

Читайте также"Вы все - го*но": Беринчик бросил вызов известным американским боксерам (видео)

Имя соперника Беринчика пока неизвестно.

В рамках вечера бокса в Броварах на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие боксеры.

Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в октябре, когда выиграл у мексиканца Патрицио Лопеса Морено.

Также УНИАН сообщал о том, что стало известно, кто будет следующим соперником украинского боксера Тараса Шелестюка.