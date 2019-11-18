"Приоритетный вариант": менеджер британского боксера хочет организовать бой с Усиком

Дэвид Хэй хочет увидеть противостояние Александра Усика и Дерека Чисоры.

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил о желании организовать бой своего клиента с украинцем Александром Усиком.

Слова Хэя приводит Sky Sports.

"Бой против Джозефа Паркера еще может состояться, но для меня Усик - приоритетный вариант. И я, и Дерек хотим, чтобы бой с ним состоялся, - сказал Хэй.

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"Паркер снялся с поединка против Чисоры по его собственной вине. Но он все равно стал бы просто ступенькой на пути к бою с Усиком. Поединок за звание претендента на пояс WBO против Усика намного важнее. Он непобежденный боксер и бесспорный чемпион", - добавил менеджер.

Напомним, ранее стало известно, что Усик может провести бой против Чисоры за чемпионский пояс по версии WBO. Это будет возможно, если титул WBO станет вакантным.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис выразил готовность встретиться с Усиком.