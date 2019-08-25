Еще один ремейк: Усик воссоздал сцену из культового фильма (видео)

Украинский боксер творчески готовится к следующему бою.

Украинский экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа.

Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов "Рокки".

Ранее Усик представил свою версию известной сцены из сериала "Бригада".

Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго.

При этом имя соперника пока не уточняется. Изначально им должен был стать Карлос Такам, однако он может отказаться от поединка после смены промоутера. В команде Усика заявили, что оппонент украинца будет утвержден в ближайшее время.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик рассказал о спарринге с Василием Ломаченко.