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Еще один ремейк: Усик воссоздал сцену из культового фильма (видео)

13:35, 25 августа 2019
Бокс
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Усик проводит подготовку в США / фото: К2 Promotions

Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов "Рокки".

Ранее Усик представил свою версию известной сцены из сериала "Бригада".

Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго. 

При этом имя соперника пока не уточняется. Изначально им должен был стать Карлос Такам, однако он может отказаться от поединка после смены промоутера. В команде Усика заявили, что оппонент украинца будет утвержден в ближайшее время.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик рассказал о спарринге с Василием Ломаченко.

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Теги: #бокс#Александр Усик