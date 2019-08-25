Еще один ремейк: Усик воссоздал сцену из культового фильма (видео)
13:35, 25 августа 2019Бокс
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Украинский боксер творчески готовится к следующему бою.
Усик проводит подготовку в США / фото: К2 Promotions
Украинский экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа.
Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов "Рокки".
Ранее Усик представил свою версию известной сцены из сериала "Бригада".
Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго.
При этом имя соперника пока не уточняется. Изначально им должен был стать Карлос Такам, однако он может отказаться от поединка после смены промоутера. В команде Усика заявили, что оппонент украинца будет утвержден в ближайшее время.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик рассказал о спарринге с Василием Ломаченко.
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