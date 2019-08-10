"Команда": Усик снял свою версию известной сцены из сериала Бригада (видео)

Украинский боксер показал пародию на знаменитый российский сериал.

Украинский боксер Александр Усик показал свою версию сцены из российского сериала "Бригада".

Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Читайте такжеБольше миллиона: стал известен гонорар Усика за дебют в супертяжелом весе

В данном ролике Усик показал свою команду, которая помогает ему готовиться к бою против Карлоса Такама, во главе с тренером Юрием Ткаченко.

"Слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Нужно ехать на тренировку. Тренироваться нужно мне, а зацепит и вас", - сказал Усик в начале видео, а в конце сцены заменил слово "бригада" на слово "команда".

После этого в ролике можно увидеть, как автомобиль с номерами TEAM USYK едет под музыку из "Бригады".

Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик рассказал о спарринге с Василием Ломаченко.