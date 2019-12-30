Главные события украинского спорта-2019 в фотографиях

В 2019-м году ведущие украинские спортсмены порадовали индивидуальными наградами, а в командных видах спорта особенно отличились футбольные сборные.

Мы - чемпионы мира

Сборная Украины U-20 шикировала футбольный мир, сумев выиграть молодежный чемпионат мира. Дисциплина и организация игры от тренерского штаба Александра Петракова позволили команде победить всех соперников.

В четвертьфинале и полуфинале украинцы с большим трудом прошли Колумбию и Италию, забив соперникам по голу и выдержав натиск. В решающей игре сборная Украины пропустила быстрый гол от корейцев, но затем киевские динамовцы Супряга (дубль) и Цитаишвили принесли стране престижный трофей - 3:1.

Голкипер "Реала" Андрей Лунин стал лучшим на своей позиции по итогам турнира, а Сергей Булеца получил "серебряный мяч".

Андрей Шевченко вновь заявил о себе

Был великим игроком - стал отличным тренером. Об этом можно говорить прямо сейчас, ведь сборная Украины под руководством Шевы прошла квалификацию Евро-2020 без поражений, одолела действующих чемпионов Португальцев и вообще практически по всем показателям стала лучшей командой турнира.

"Бетонная" защита, стремительный прогресс молодых игроков и менталитет победителей - все это теперь стало отличительной особенностью сборной Украины, которая вполне способна побороться за медали в финальной части чемпионата Европы.

Бокс: один титул упущен, один - завоеван

Самым успешным среди украинских боксеров стал Василий Ломаченко. Украинец в этом году провел два боя - против Энтони Кроллы и Люка Кэмпбелла. Первого "Лома" нокаутировал, а второго победил по очкам, попутно добавив к титулам WBA и WBO вакантный пояс WBC в легком весе.

"В связке" с Василием традиционно идет Александр Усик. Для него 2019-й тоже стал знаковым. Пришлось отказаться от статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но лишь для еще более амбициозной высоты - супертяжелого дивизиона. Там Усик и дебютировал 12 октября, пережив сначала перенос, а затем и срыв поединка с Тайроном Спонгом из-за применения последним допинга.

Заменой Спонгу стал угрюмый американец Чазз Уизерспун, который был повержен в восьмом раунде.

Еще один наш чемпион мира - Артем Далакян, владеющий титулом WBA в весе "мухи". Там он в июне техническим нокаутом разобрался с Саравутом Таворнхамом.

Единственной серьезной потерей стал пояс WBC в полутяжелом весе, которым владел Александр Гвоздик. Украинец встречался с проживающим в Канаде россиянином Артуром Бетербиевым и разочаровал своих фанатов, уступив очень выносливому оппоненту техническим нокаутом.

"Динамо": ниже уже некуда

Киевское "Динамо" в этом году пережило замену главного тренера - Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, но все стало еще хуже.

В итоге стало понятно, что борьба за чемпионство в УПЛ окончена, но фанаты киевского клуба все равно были уверены, что команда выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Невероятно, но из квартета с "Лугано", "Мальме" и "Копенгагеном" динамовцы пробиться в плей-офф не смогли. Впервые за восемь лет "Динамо" не вышли из группы в ЛЕ. Пожалуй, это новая "вершина" для клуба, учитывая уровень соперников, которым это удалось.

Расизм и совы

Во время матча "Шахтер" - "Динамо" 10 ноября в Харькове, арбитру пришлось впервые в истории украинского футбола приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

Фанаты "Динамо" заявили, что уханье с трибун было не обезьяньим, а посвящено северным пятнистым совам, которые вымирают. Это не спасло столичный клуб от штрафа в размере 500 тысяч гривен, а также одного матча без зрителей.

Ярослава Магучих

Украинка стала открытием мировой легкой атлетики. Ярослава в 18 лет стала серебряным призером чемпионата мира, взяв с личным рекордом высоту 2,04 метра и установив мировой рекорд среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

В конце года Ярослава была признана лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Дарья Билодид

Киевлянка является украинским Лионелем Месси в мире дзюдо. В 19 лет она продолжила покорять сердца болельщиков, выиграв Европейские игры в Минске, а затем защитив титул чемпионки мира. Теперь - двукратная.

Олег Верняев

Главная звезда украинской спортивной гимнастики вернулась после трех операций. Даже такой сложный период не сломил Верняева - на его счету золотая медаль на Европейских играх в упражнениях на брусьях, а также два серебра - в многоборье и на коне.

Кроме того, Олег принес Украине первую в истории страны бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира.

Ольга Харлан

Ольга уже сейчас является живой легендой фехтования, но это только подстегивает спортсменку к достижению очередных высот. В этом году Харлан вновь выиграла чемпионаты Европы и мира, а также в четвертый раз в карьере выиграла общий зачет Кубка мира.

Михаил Романчук

Украинский пловец стал серебряным призером на чемпионате мира в корейском Кванджу. Михаил показал класс на любимой дистанции 1500 метров вольным стилем, уступив чемпиону чуть больше секунды.

Дмитрий Пидручный

Украинский биатлонист совершил прорыв еще в прошлом сезоне, но гонка состоялась уже в 2019-м году. Дмитрий добыл сенсационную победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Это золото стало первым для украинского мужского биатлона за всю историю выступлений на мировых первенствах.

Украинские синхронистки

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала первое в истории страны золото на чемпионате мира в артистическом плавании.

Синхронистки Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Яна Нарижная, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Алина Шинкаренко и Екатерина Резник победили в новом виде чемпионата мира - хайлайте.

Жан Беленюк

Украинский борец греко-римского стиля в 2019-м не только стал депутатом от партии "Слуга народа", но и выиграл чемпионат мира в Нур-Султане.

Для Жана это уже вторая мировая корона в карьере, которая также принесла ему лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

Гроссмейстеры бегут

Скандалом завершается год в Федерации шахмат Украины. Мы теряем гроссмейстеров.

Сначала от выступлений под украинским флагом отказался Павел Эльянов, а затем о таких же намерениях объявил еще один лидер нашей команды Руслан Пономарев.

Украинские шахматисты попросили Министерство, культуры, молодежи и спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной, однако эта просьба не была выполнена. Отсюда - такая реакция.

Европейские игры

Сборная Украины весьма успешно выступила в Минске, если брать общее число наград. Украинцы завоевали 51 медаль (из них 16 - золотые), что позволило сборной расположиться на третьем месте в общем зачете, вслед за Россией и Беларусью.

Элина Свитолина

Украинка является одной из звезд женского Тура уже довольно давно, поэтому болельщики привыкли к ее успехам и ждут большего с каждым годом.

Тем не менее, хоть этот год и не стал каким-то большим прорывом для шестой ракетки мира, но на своем уровне она осталась. В активе Свитолиной финал Итогового турнира WTA, а также полуфиналы Уимблдона и US Open.

Дарья Снигур

17-летняя теннисистка стала второй украинкой в истории, которой удалось выиграть юниорский Уимблдон.

Что касается всех турниров "Большого шлема", то Снигур стала пятой представительницей Украины, которой удалось выиграть турниры среди игроков до 18 лет.

Данил Слесь