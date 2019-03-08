Легкоатлетка Ольга Саладуха: На мою карьеру повлияла тяжелая травма спины, мог произойти компрессионный перелом позвоночника. Сейчас восстановилась и открылось второе дыхание

Трехкратная чемпионка Европы, чемпионка и бронзовый призер мирового первенства и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне, последние четыре года залечивала очень тяжелую травму спины и совершенно не собиралась покидать большой спорт. Возвращение в элиту пришлось как нельзя кстати – накануне летнего сезона-2019, который будет венчать чемпионат мира в Дохе (Катар) и всего за полтора года до Олимпийских игр-2020 в Токио.

В интервью УНИАН Ольга поделилась эмоциями от возвращения в прыжковый сектор на большом турнире, драматичной борьбе в Глазго за серебро, где ей не хватило буквально трех сантиметров, переживаниями от расставания с родным и любимым Донецком, где не была последние 5 лет и планами на будущее, в которых главным приоритетом, разумеется, является Олимпиада в Токио.

Ольга, прежде всего, расскажите о турнире в Глазго. Насколько довольны своим выступлением, удалось ли показать максимум того, на что способны?

Однозначно могу сказать, что довольна. Ведь это первая для меня медаль с 2014 года. Плюс, я показала лучший результат сезона для себя. Конечно, мы всегда мечтаем о золоте. Психология спортсмена – это психология победителя. Борешься всегда и везде только за победу. Но, с учетом обстоятельств, которые сложились у меня в жизни, в последние годы, я невероятно рада вообще попасть на пьедестал почета.

Допрыгнуть до результата спортсменок, которые заняли 1-2 места, было реально?

До первого не знаю, а вот до второго - вполне реально. Нас с гречанкой Параскеви Папахристу разделили какие-то 3 сантиметра. Как говорят в таких случаях у нас в прыжках – ювелирная работа. Фактически мы прыгали на одном уровне и показали одинаковые результаты – 14.47 метра против 14,50. К сожалению, преимущество было на ее стороне. Но, ничего. В следующий раз мне больше повезет.

Насколько довольны техникой своих прыжков? Ведь это ключевой момент в плане результата…

Сейчас техника прыжка в мире понемногу выравнивается и сказать что есть особенные спортсмены – явные лидеры – нельзя. Касательно себя лично могу сказать, что немного не хватило времени, чтобы доработать нюансы. Подготовка к этому турниру не была полной. Но главные старты впереди, поэтому отчаиваться ни в коем случае нельзя. Время еще есть и, главное, есть над чем работать.

Каковы были условия в Глазго – зал, место для тренировок, гостиница?

В этом плане все было очень хорошо. Британцы постарались и создали нам максимально комфортные условия. Зал был отличный, номера в гостинице тоже, кровати удобные. Что еще… Питание было на хорошем уровне. В принципе, никаких замечаний по условиям проведения турнира у меня, как у спортсмена, к организаторам нет.

Атмосфера была хорошая, или, скажем так, турнир прошел мимо Глазго? Город жил своей жизнью, а чемпионат Европы – своей…

Атмосфера была отличной. Единственное что, зал был расположен в не самом удобном месте, что традиционно для Европы, в стороне от города. Зрителям было трудно добраться до места проведения соревнований. Но, даже это никак не повлияло на их интерес к соревнованиям. Арена постоянно была заполнена, и нам спортсменам было очень приятно соревноваться в такой атмосфере, с полными трибунами. Мне все понравилось.

Ольга, вы уже упомянули, что это первая медаль чемпионатов мира и Европы после победы на континентальном первенстве в Цюрихе-2014. Можно сказать, что открылось второе дыхание?

Я надеюсь, что так и будет. К сожалению, на мою карьеру повлияла тяжелая травма. Еще на чемпионате мира-2015, куда я поехала с полностью стертыми межпозвоночными дисками, во время первой попытки в финале соревнований слетел фиксирующий корсет, который удерживал позвонки (просто отклеились липучки). Мог произойти компрессионный перелом позвоночника… После Олимпиады в Рио у меня было 3 года реабилитации. Я приняла твердое решение обходиться без оперативных вмешательств. Врачи говорили о конце спортивной карьеры, но, слава Богу, все обошлось.

Нашлись люди, которые мне предложили обойтись без операции и окончания спортивной карьеры. Меня убедили в том, что постоянные тренировки и работа над собой могут дать свои плоды. И без оперативного вмешательства вполне можно обойтись. Это наши украинские специалисты, отличные врачи, которым я буду благодарна всю свою жизнь.

Грандиозные планы на Токио-2020 и летний сезон-2019 в душе уже строите?

Конечно. Чемпионат Европы в Глазго показал, что я готова возвращаться в элиту. Возможно, результаты еще не те, но я нахожусь на правильном пути. Буду продолжать упорно тренироваться, и медали вновь придут ко мне. В конце концов, я становилась чемпионкой мира и Европы, но никогда не была победительницей Олимпиады – только бронзовым призером. Этот пробел нужно восполнить.

Пять лет назад вы вынуждены были покинуть Донецк. И так получилось, что серия без медалей на мировых и европейских первенствах началась как раз в этот момент…

Да, психологически было очень тяжело. Ведь кроме травмы был еще и очень тяжелый переезд, новое место жительства. Тяжелым переезд был именно с психологической точки зрения. Обвыкнуться на новом месте для меня оказалось довольно сложной задачей. Поэтому этот фактор также можно назвать ключевым в том, что так долго не могла завоевать медаль большого турнира.

В Донецк ездите периодически, ила давно дома не были?

Нет. К сожалению, с 2014 года въезд в Донецк для меня закрыт.

Какие условия для тренировок в Киеве? Все ли устраивает в быту?

В Киеве достаточно тяжело тренироваться. Дело в том, что я живу на правом берегу Днепра, а наша легкоатлетическая база, где проходят тренировки – расположена на левом берегу, в районе метро Лесной, где расположено РУФК (Республиканское училище физической культуры). Дорога от дома в одну сторону занимает полтора-два часа. Это и неприятно, и тяжело одновременно.

Как выкручиваетесь из ситуации?

Спасают сборы в Португалии. Там находится база Европейской атлетической ассоциации (ЕАА), амбассадором которой я являюсь. Эта база была построена 4 года назад в рамках программы ЕАА. Разумеется, им нужны для популяризации своей базы «громкие имена». Мне предложили стать послом этой базы и я, разумеется, согласилась. Теперь в любой момент могу приезжать на эту базу и тренироваться. Это и для базы хорошо, у них тренируется известная спортсменка, и для меня тоже. Ведь там профессиональная база, по всем стандартам, созданы все условия для полноценного рабочего процесса.

Ольга, вы возглавляете Комиссию атлетов НОК. Насколь важна, с вашей точки зрения, эта комиссия для простых спортсменов? Что реально она может дать действующим спортсменам?

Прежде всего, хочу отметить, что мы защищаем их права. Любая конфликтная ситуация на соревнованиях, в быту, за границей или Украине – мы всегда отстаиваем права нашего украинского спортсмена. Те же допинг-скандалы, очень большая и болезненная тема. Любая история, которая может приключиться с нашим спортсменом, сразу же становится объектом нашего повышенного внимания.

В чем еще заключается работа комиссии?

Популяризация спорта, олимпийского движения. Кроме того, со спортсменами мы проводим различные образовательные программы. Я думаю, что тот объем знаний, который мы даем атлетам, очень пригодится им как сейчас, во время карьеры, так о по завершении карьеры. И очень хорошо, что идея создания такой комиссии поступила со стороны президента НОК Сергея Назаровича Бубки - отличное начинание.

Образовательные программы НОК – пользуются ли они успехом у спортсменов? И как вы лично можете оценить значение и важность для каждого отдельного атлета этой программы?

Это очень обширные программы, включающие в себя много аспектов - как себя преподать в обществе, как общаться с прессой, как найти себе применение после окончания карьеры. У нас много обучающих программ. Ведь посмотрите вокруг - европейские атлеты гораздо более открыты и коммуникабельны.

Мы должны стремиться к тому, чтобы человек, представляющий Украину на международной арене, в данном случае – спортсмен, был таким же приветливым и общительным, чтобы он знал иностранные языки и мог поддержать разговор, не тушевался в обществе, не замыкался в себе на публичных мероприятиях. Спортсмен постоянно должен учиться – изучать языки, манеры поведения, быть настоящей публичной личностью. И наша задача, как Комиссии атлетов, стимулировать ведущих атлетов страны, тех, кто представляет ее за рубежом, к обучению.

Какая Ольга Саладуха за пределами сектора для прыжков, в обычной жизни? Чем любите заниматься, хобби…

Очень люблю ездить на природу с друзьями. Посидеть возле костра, побродить по лесу, подышать свежим воздухом. Конечно, на первом месте сейчас семья. У меня муж профессиональный велосипедист (Денис Костюк, многократный призёр чемпионата Украины по велоспорту, участник Олимпийских игр - УНИАН) и 9-летняя дочка Диана.

Им уделяю первостепенное внимание. Хотя, прекрасно понимаю, что этого внимания ой как не хватает. Ведь у меня жизнь профессиональной спортсменки, график тренировок-сборов совсем не позволяет долго общаться с семьей.

Дочка планирует идти по стопам родителей, в профессиональный спорт?

Если сама захочет – пусть тренируется. Заставлять, тем более, уговаривать я ее не буду. Прекрасно понимаю, что профессиональный спорт – очень тяжелая работа... И далеко не каждому дано с этим справиться.

Как проводите праздник 8 марта?

Раньше очень часто это было на сборах в Португалии. Мы там собирались вместе, поздравляли друг друга. В этом году праздник будет дома, соберемся в кругу семьи, отметим.

Кирилл Стадниченко