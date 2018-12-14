Украина в еврокубках: прерванная сказка «Шахтера» и безразличное «Динамо»

Единственной командой, которая решала какие-то турнирные задачи на этой неделе, был «Шахтер». С наступлением среды (по окончании вторничных матчей Лиги чемпионов) стало понятно, что этот матч - единственный в самом престижном еврокубке, в котором будет оспорена путевка в плей-офф – 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов были известны заранее.

В игре, в которой соперника дончан устраивало два исхода – победа или ничья, у более высококлассных гостей и так было преимущество. Плюс, в ход событий вмешалась погода. И даже с учетом этого у горняков был шанс на победу. Шанс, который к огромнейшему сожалению, все-таки был упущен.

На следующий день, на том же стадионе (респект работникам НСК «Олимпийский», сохранившим приличное состояние поля в условиях ужасного снегопада), киевское «Динамо» показало полное пренебрежение к собственным болельщикам. В матче, где команду никак не интересовал результат, киевляне ровно так и сыграли – не потрудившись даже сравнять счет в игре с явно уступающим в классе соперником после быстро пропущенного гола.

Наконец, полтавская «Ворскла» оказалась в роли соперника киевлян чешского «Яблонеца». Только вот соперник полтавчан – в лице португальского «Спортинга» - отнесся с гораздо большим уважением к своей публике и показал настоящий искрометный футбол, без труда разгромив украинскую команду.

«Шахтер» 1-1 «Лион»

Гостевая победа над «Хоффенхаймом» реанимировала шансы «Шахтера» в этом групповом турнире. Более того, «Шахтер» держал ситуацию под собственным контролем и ни от кого не зависел. В игре с «Лионом» горняков устраивала победа с любым счетом, тогда как французам было достаточно сыграть вничью.

По известным причинам игру перенесли в Киев. Однако уже в день матча в столице разразился снегопад, и стало понятно, что соперникам придется играть в очень непростых условиях.

Пауло Фонсека снова не мог рассчитывать на основного защитника Ярослава Ракицкого. Лидер донецкой обороны попал в заявку на игру, но не был готов на все сто процентов. Во всяком случае, травмированного Кривцова в перерыве заменил не Ракицкий, а Бутко. К слову, Фонсека отказался от игры в пять защитников, использованной две недели назад в Германии. И хотя тогда «Шахтер» вырвал победу, его игра в обороне не могла понравиться португальскому тренеру. Впрочем, как и в других еврокубковых матчах нынешней осени.

Зато впервые после продолжительного перерыва вместе сыграли Тайсон и Марлос, которые этой осенью часто оказывались травмированными. Было очевидно, что их форма сейчас тоже не идеальна, ведь каждый из них способен на большее.

В любом случае, Фонсека выставил практически сильнейший состав на сегодняшний день, который выходил на поле НСК «Олимпийского», чтобы победить. И поначалу игра проходила по сценарию «Шахтера». Во всяком случае, об этом свидетельствуют цифры на табло после первого тайма.

Впрочем, в данном случае цифры немного обманчивы. Дело в том, что первый тайм проходил под диктовку французов, создавших у ворот Пятова немало моментов. Наш голкипер то и дело вступал в игру, тогда как в атаке у «Шахтера» мало что получалось. Тем не менее, в атаке «Шахтер» выдавил максимум из единственного момента, созданного в первом тайме. Горняки вышли вперед и с огромным трудом удерживали свое преимущество до ухода на перерыв.

Во втором тайме картина игры не изменилась. С той лишь разницей, что «Лион» пошел вперед еще более решительно. Пятов снова выручал, но против идеального удара Фекира даже он оказался бессилен. «Лион» добился своего и сел в оборону.

У «Шахтера» не было другого выхода, кроме как идти вперед большими силами, вот только сил уже почти не осталось. Да и усиления со скамейки ждать не стоило. Как известно, она у «Шахтера» в последнее время не слишком качественная. Сильных игроков явно не хватает, а если что-то идет не так, Фонсеке банально некем усилить игру.

Да, вплоть до финального свистка «Шахтер» не сдавался и все-таки пытался выдавить гол. Более того, Исмаилии был необычайно близок к цели, но его удар оказался неточным. Однако в целом «Лион» удерживал желаемый результат очень уверенно.

Конечно, результат стал разочарованием для «Шахтера», но, тем не менее, его следует назвать справедливым. Более того, по совокупности созданных моментов, «Лион» был гораздо ближе к победе, нежели к поражению. Да и в целом игра французов оставила более сильное впечатление.

В отличие от прошлого года, «Шахтеру» не удалось выйти из группы в Лиге чемпионов. Зато он продолжит свои европейские выступления в Лиге Европы. Правда, возможные соперники горняков уже в 1/16 финала сулят команде большие проблемы, а болельщикам – интереснейшие противостояния: «Челси», «Арсенал», «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал», «Бетис», «Динамо» (Загреб), «Наполи», «Интер», «Бенфика», «Байер», «Айнтрахт», «Генк» и «Зальцбург». Матчи 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля, а ближайшего соперника дончан мы узнаем по результатам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 17 декабря.

Понятно, что команда не выполнила поставленную задачу, но назвать ее выступление неудачным тоже нельзя. Нужно учитывать, что, по сравнению с прошлой осенью, состав «Шахтера» стал слабее. Минус Срна, Фред, Бернард и Факундо – потери более чем серьезные. Замена в лице молодых бразильцев оказалась неравноценной, но со временем они тоже должны показать свою силу.

Лига Европы станет неплохим продолжением для Шахтера. Но учитывая перечень возможных соперников, очень многое будет зависеть от жребия. К тому же, матчи пройдут в середине февраля, что очень неудобно для украинских команд. Достаточно сказать, что при Фонсеке «Шахтер» уже дважды пробивался в еврокубковую весну и дважды вылетал от своего первого соперника – «Сельты» и «Ромы» соответственно.

«Динамо» 0-1 «Яблонец»

«Динамо» проводило заключительный матч в статусе победителя группы. Тем не менее, домашнее поражение от чешского «Яблонеца» стало полной неожиданностью.

Александр Хацкевич выставил сильнейший состав, хотя большой необходимости в этом не было. Но в первом тайме динамовцев будто не было на футбольном поле. Чехи открыли счет на десятой минуте, удержали преимущество до перерыва, и счет на табло на все сто процентов отражал происходящее на футбольном поле.

После перерыва хозяева активизировались, у ворот «Яблонеца» начали возникать моменты. Но гости оборонялись достаточно уверенно, да и хозяевам не хватало выдумки и настойчивости. В итоге, 2018-й год динамовцы закончили поражением.

В целом, Лига Европы в исполнении киевского «Динамо» оставила двоякое впечатление. С одной стороны, киевляне финишировали на первом месте, и это, как говорится, «медицинский факт». Но, с другой стороны, нужно делать скидку на уровень соперников и на уровень «Динамо» на этом фоне. И вот здесь к Хацкевичу много вопросов. В двух стартовых турах его команда упускала победы, выигрывая по ходу дела. Но особенно разочаровала игра в столице Казахстана, где «Динамо» на протяжении всего матча просто отбивалось от «Астаны». Никакого преимущества в классе за динамовцами не наблюдалось в принципе, а победы столичная команда добилась исключительно за счет реализации едва ли не единственного момента в игре.

Дальнейшая судьба «Динамо» тоже во многом зависит от жребия, только у киевлян намного больше, чем у «Шахтера», проходных вариантов. За счет того, что столичная команда выиграла групповой турнир, она оказалась в числе сеянных. Возможные соперники «Динамо» - «Лацио», «Спортинг», «Фенербахче», «Галатасарай», «Брюгге», «Виктория» (Пльзень), «Славия», «Селтик», «Олимпиакос», «Цюрих», «Мальме», «Рапид» и БАТЭ.

«Спортинг» 3-0 «Ворскла»

А вот за полтавскую «Ворсклу» стоит порадоваться. Вполне возможно, для многих футболистов команды это единственный шанс в карьере сыграть на таком уровне и против таких соперников. Да, в плане результата, она немного разочаровала, но разве кто-то ждал чего-то другого?

«Ворскла» играла так, как может. И в данном конкретном матче в Лиссабоне, и в турнире в целом. Другое дело, что может она совсем немного, но тут уже ничего не поделаешь. Полтавчане едва не зацепились за очки в домашней игре с португальским «Спортингом», достойно сражались в Лондоне против «Арсенала», обменялись гостевыми победами с «Карабахом» и даже опередили азербайджанцев в турнирной таблице. Но выйти из столь солидной группы сегодняшняя «Ворскла» не может даже во сне.

Исходя из ситуации в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на данный момент, следующим представителем Украины в групповом турнире Лиги Европы, скорее всего, станет «Александрия». Ее руководству уже сейчас нужно думать о том, чтобы предстать в Европе более боеспособной силой, чем была «Ворскла».

Кирилл Стадниченко