Он отмечает, что "время зависимости закончилось", поэтому "мы или строим свою силу, или нас заставят принять поражение".

Украина не имеет твердой опоры в виде союзников, наша новая стратегия существования в этом мире должна полагаться исключительно на собственные силы, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его мнению, самая большая угроза для Украины - это зависимость. "Когда-то мы сами поставили свою безопасность в зависимость от других государств. Них*** хорошего из этого не вышло. Поэтому одуматься и действовать - это призыв не к ЕС или кому-то еще, он в первую очередь к нам самим", - написал Жорин в Telegram.

Заместитель командира добавил, что "реальность меняется", что мы не имеем твердой опоры в виде союзников. И не можем позволить себе слабость.

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"Сохранение нашего государства зависит от того, как быстро мы изменим свою стратегию существования в этом мире. Новая должна полагаться исключительно на собственные силы", - подчеркнул он.

Жорин отметил, что развитие военно-промышленного комплекса - это не просто "миллионы дронов", а полный цикл современных военных технологий.

"Войско - современное, технологическое, с новыми подходами. Альянсы с государствами-партнерами. Экономика, которая работает на войну и победу", - написал заместитель командира.

Главное, добавил он, - это "изменение философии существования нашего государства". "За нас больше никто ничего не будет делать. Поэтому в предложениях выше - ответственность каждого украинца. Мировой порядок меняется уже. Время зависимости закончилось: мы или строим свою силу, или нас заставят принять поражение", - подчеркнул Жорин.

Что известно о наших союзниках, в частности о США

Как сообщалось, ранее издание Financial Times отметило, что встреча, которая должна была укрепить шаткое доверие между президентами Украины и Соединенных Штатов Америки Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, превратилась в чрезвычайную перепалку в Овальном кабинете перед мировыми средствами массовой информации.

Издание отмечает, что встреча в Белом доме началась настолько плохо, насколько это вообще возможно. Вместо того, чтобы крупнейшая сверхдержава была его другом, Зеленский теперь оказался зажатым между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые, похоже, больше согласны друг с другом, чем с ним.

Кроме того, Financial Times отметило, что отношения между Зеленским и Трампом обострялись в последнее время, но теперь стало понятно, что США бросили Украину.

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