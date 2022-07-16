Мер Сум заявил, что на выходных нужно будет уделить личной безопасности больше внимания.

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал жителям города покинуть его на выходные. По его словам, в ближайшие дни нужно уделить своей безопасности больше внимания.

Об этом Лысенко сообщил в Facebook.

"Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться. Прошу всех воспользоваться моим советом", - подчеркнул мер.

Лысенко также напомнил, что нельзя пренебрегать воздушной тревогой.

В то же время городской глава Белополья Юрий Зарко призвал жителей уехать подальше от границы с РФ.

"Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км", - написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 38 тысяч 140 человек. По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ ликвидировали около 140 российских оккупантов.

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