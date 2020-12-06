Жители Конго зачитали поздравления на украинском языке.

Жители Демократической Республики Конго поздравили украинских военных с днем Вооруженных сил Украины.

Поздравление в Facebook обнародовал 18-й отдельный вертолетный отряд миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Жители Конго на украинском языке поблагодарили миротворцев из Украины за службу в ДР Конго.

«Я родился в Конго. Поздравляю с днем Вооруженных сил Украины. Спасибо, что вы есть», — сказал местный житель в своем поздравлении.

«Слава Украине — Героям слава», — завершили житли Конго свое поздравление.

18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с 2012 года.

На украинских миротворцев возложены следующие задачи: транспортные перевозки, огневая поддержка наземных сил, воздушное сопровождение войск сил, демонстрация силы, разведка и наблюдение, поисково-спасательные операции.

День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День ВСУ. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Поздравление Зеленского

6 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

Зеленский также заявил о том, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложений.

По словам президента ко Дню ВСУ украинские военнослужащие получат около 300 квартир.

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Автор: УНИАН