Глава государства рассказал о письмах, которые Джелял присылал из плена.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом, которого удалось вернуть домой из российского плена.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале главы государства, встреча состоялась сегодня, 29 июня. Зеленский напомнил, что российские оккупанты захватили Джеляла в 2021 году в Крыму и с тех пор удерживали в неволе.

"Из плена Нариман присылал письма, и в одном из них он написал: "Мы боремся не только за целостность территорий, но и за единство нашего общества, нашей прекрасной, сильной нации", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что это важные слова, которые напоминают, что "в единстве, все вместе мы можем достичь даже самых сложных результатов и обязательно вернем безопасность всем нашим людям и мир Украине".

На видеозаписи, которая выложена в заметке, Зеленский говорит Джелялу, что последний раз они встречались на Крымской платформе. Джелял на это заметил: "Я вспоминаю эти события, в тюрьме вспоминал. И говорю: почему тогда, когда вы уже выступили и стояли там отдельно, я почему-то не подошел и не пожал вашу руку. Но думал, все равно это когда-то произойдет. И вот это произошло, можно сказать".

Зеленский ответил, что это самое малое, что можно сделать, а Джелял отметил, что "вы уже много сделали".

"Я очень благодарю вас за такое искреннее личное участие в моей судьбе и вообще в судьбе политзаключенных, военнопленных. Что возвращаете. И это большое дело. И то, что это происходит, и наши ребята об этом знают, а родные видят это, - для них это большая надежда. И она вдохновляет держаться там. А там нужны силы для того, чтобы держаться", - сказал он.

На вопрос Зеленского, как сейчас Джелял, он отметил, что "в целом все хорошо".

"Письма ваши получал, читал. Общался с женой", - сказал президент и добавил, что очень рад, что Джелял вернулся домой.

Возвращение пленных - последние новости

28 июня Зеленский заявил, что из российского плена удалось вернуть еще десять украинских граждан. Среди них, в частности и Джелял.

29 июня СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения украинцев из плена. В Службе подчеркнули, что жизнь каждого украинца - это высшая ценность, и отметили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца.

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