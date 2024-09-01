Президент отметил, что "государство-террорист должно почувствовать, что такое война".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения СНБО против лиц, обеспечивающих работу российской авиации. Как сообщил глава государства в своем вечернем видеообращении, пакет санкций включает почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России.

Кроме того, отметил президент, еще один пакет санкций введен против коллаборационистов - "тех, кто выбрал работать на зло - на войну".

Он подчеркнул, что задача для всех представителей Украины - делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

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Также Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы как можно больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики оказались в зоне доступа для нашего оружия.

Он отметил, что Украина продолжает убеждать партнеров, что "дальнобойность является ключом для завершения этой войны".

"Своими дронами и ракетами мы способны выполнить часть задач. Но реальный мир, реальное завершение этой войны - это комплексная задача. И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов - нужны и действенные инструменты", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что ни одна российская ракета, ни один российский удар не должны остаться без справедливого ответа - ответа оружием, санкциями, правильной политикой и экономической поддержкой для Украины и ответа правосудия в отношении России.

Он вспомнил о сегодняшнем коварном ударе РФ по Харькову, в результате которого пострадали почти 50 человек.

"Каждый такой удар по Харькову, по другим нашим городам и селам доказывает правильность нашей тактики в частности в Курской области - мы должны вытеснять войну домой, откуда ее принесли в Украину. И не только в приграничные районы России. Государство-террорист должно почувствовать, что такое война", - подчеркнул президент.

Россия ударила по Харькову

Сообщалось, что получили повреждения ТЦ, спортивный комплекс, магазины, автомобили, отделение "Новой почты", и есть нарушения конструкции газопровода.

По сведениям харьковского городского головы Игоря Терехова, по состоянию на 17:38 было известно о 44 пострадавших. Мэр добавил, что среди пострадавших есть семеро детей, а самому маленькому ребенку всего три месяца.

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