Вскоре он представит свое видение реализации главных задач на ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении к украинцам. Президент отметил, что эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. "Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей", - заявил Зеленский.

"Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашей страны с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого и каждой из нас", - отметил президент.

Видео дня

В этой связи Зеленский подчеркнул: "Я скоро представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем годе".

Мир для Украины

Ранее стало известно, что Украина хочет провести международный саммит для обсуждения собственной "формулы мира" и завершения войны.

Эту формулу представил президент Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" в ноябре. Она состоит из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Позже президент рассказал, что мировое сообщество восприняло формулу мира крайне позитивно.

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