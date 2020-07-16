В Минздраве рассказали, на сколько повысятся зарплаты врачей с 1 сентября

По словам главы Минздрава, соответствующее постановление накануне приняло правительство.

С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата украинского врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн, младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

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Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

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