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В Минздраве рассказали, на сколько повысятся зарплаты врачей с 1 сентября

09:44, 16 июля 2020
Общество
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Врачам повысят зарплаты / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата украинского врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн, младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

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Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

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