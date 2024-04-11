Игорь Рейтерович обратил внимание на странные пункты документа.

Новый закон о мобилизации не решит проблем с комплектованием войска и даже может деморализовать действующих военных. Об этом в эфире "Тема с Мосейчук" заявил политолог Игорь Рейтерович.

В частности, документ не решил вопрос ветеранов и демобилизации.

"Есть миф, что если им разрешить демобилизоваться, то в один день, после 36 месяцев, они все уйдут. Это не так! Опыт всех стран, о которых упоминали, та же Хорватия - очень показателен... Там когда люди имеют такую перспективу - они часто остаются служить дальше. Потому что у них есть понимание, что к ним с уважением относятся", - сказал Игорь Рейтерович.

Он утверждает, что проблема не решена.

"И этот закон проблемы не решает. Военные об этом прямо говорят. Многие, если почитать, пишут: вы приняли закон, который пустой в определенной степени. Мы не соберем столько людей, сколько бы хотелось", - добавил он.

Рейтерович обратил внимание на странные пункты документа. В частности, электронный кабинет, который до сих пор не готов.

"Я с удовольствием его зарегистрирую, потому что хочу понимать, что там происходит. Но там написано, что Кабмин будет его только создавать, два месяца разрабатывать, но за два месяца я должен согласовать свои данные", - сказал Рейтерович.

Эксперт уверен, что этот закон может привести к деморализации военных.

"Они прямо говорят - нам надо понимание перспективы. Мы ее не получили. Так нельзя делать!", - добавил он.

Закон о мобилизации - детали

Сегодня Верховная рада Украины во время второго чтения поддержала 283-а голосами нардепов законопроект о мобилизации. Перед этим парламентарии поддержали изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была проголосована в первом чтении.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал одобрение Верховной Радой Украины нового закона о мобилизации. В частности, у президента Украины спросили, заставит ли новый закон о мобилизации украинцев, которые выехали за границу, присоединиться к Вооруженным силам Украины.

"Во-первых, хотел бы, чтобы все понимали: у нас война. И начало войны - это военное положение. С введением военного положения внедряется мобилизация. Мобилизация идет, и согласно срокам соответствующего законодательства, продолжалась каждые три месяца украинским парламентом. Постоянно с начала войны. Ничего нового не существует", - сказал Зеленский.

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