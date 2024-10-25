В этом году в нашем государстве зафиксировали более 1 800 обращений граждан о нарушении языкового закона, отметили активисты.

Языковой закон в Украине чаще всего нарушали в столице государства.

Больше всего обращений от граждан поступило о нарушении закона о языке в Киеве, а чаще всего жалуются на отсутствие украинской версии сайта, сообщает пресс-служба "Опендатабот".

Отмечается, что Киев является неизменным лидером, где больше всего обращений (706 в 2024 году) о нарушении языкового закона. В антирейтинг регионов также попали Одесская область - 326 обращений, Харьковщина - 149 обращений и Днепропетровщина - 148 обращений.

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Меньше всего обращений, кроме оккупированной Лугащины (0), в Ривненской (2), Волынской (3) областях, Черкасской (4), Ивано-Франковской (6).

Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта - 525 обращений или 29%. Обслуживание на русском языке стало причиной жалоб в 288 или 16% обращений. Еще 14% или 247 нарушений связаны с рекламой.

Кроме того, 6,9% жалоб касаются сферы образования и науки, а культуры - 5,7%, здравоохранения - 5,6%. Активисты добавили, что еще 5,5% жалоб касаются органов государственной и местной власти, 5,5% - товаров и услуг, 5,3 - медиа, 2,7% - транспорт:

В Украине в 2024 году зафиксировано 1 808 обращений граждан о нарушении языкового закона.

При этом отмечается, что это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем, в этом году ежемесячно поступает 180 обращений - против 300 в месяц в прошлом году.

В сообщении сказано, что за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка в Украине по состоянию на середину октября 2024 года составлено 216 протоколов. Это уже в 1,7 раз больше, чем за весь прошлый год. Сейчас уже наложено 64 штрафа и 91 предупреждение за нарушение языкового закона.

В центре внимания языковой закон Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске с 28 октября, начнут работу языковые инспекторы. Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что они будут действовать на общественных началах в рамках законодательства и принимать меры вместе с муниципальной инспекцией, а при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Мэр добавил, что в случае значительных злоупотреблений в сфере бытового обслуживания, предусмотрены соответствующие административные реагирования. По его словам, главная функция этих волонтеров - просветительская.

В сентябре 2024 года Марцинкив отметил, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. По его словам, именно поэтому введут языковых инспекторов.

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