Две пятых опрошенных в мире сейчас видят высокий риск использования ядерного оружия.

Украина входит в число стран, среди которых самый низкий уровень страха относительно ядерной угрозы. Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг" с институтом исследований Gallup International.

Отмечается, что недавно "Рейтинг" завершил масштабное исследование в сотрудничестве со всемирно известным институтом исследований Gallup International. Опрос проходил в рамках проекта "End of Year" 2023.

Так, исследование показало, что в целом в течение года в мире не произошло значительного уменьшения страхов от ядерной угрозы.

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"Две пятых опрошенных сейчас видят высокий риск использования ядерного оружия. Почти такая же доля оценок умеренного риска, и только 14% не видят риска", - отмечают социологи.

В целом в европейских странах меньше респондентов оценивают угрозу применения ядерного оружия как высокую, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки, где оценки относительно ядерной угрозы более пессимистичны.

В то же время больше всего боятся ядерной угрозы среди европейских стран Италия, Португалия и Румыния, где более половины оценила угрозу как высокую.

"Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия, Аргентина - имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы как высокой. Зато Украина, Иран, Пакистан, Армения - имеют самый высокий процент, что такого риска нет", - говорится в сообщении.

Так, отмечают социологи, Украина входит в число стран, среди которых самый низкий уровень страха относительно ядерной угрозы.

Также отмечается, что самая молодая группа респондентов имеет наиболее пессимистические оценки относительно ядерной угрозы.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, основанное и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится ежегодно. В этом году проект проводился в 41 стране мира. Всего было опрошено 40 тыс. 428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1 тыс. В Украине опрос проводил "Рейтинг".

Возможное использование ядерного оружия в мире

На днях издание The Telegraph отметило, что недавняя атака Ирана на Израиль делает более вероятной более широкую войну на Ближнем Востоке, а ее последствия могут быть еще более серьезными. В частности, однажды Тегеран может объявить о наличии ядерного оружия.

Отмечается, что совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией - был не более чем умиротворением. Также отмечается, что в прошлом году Тегеран увеличил производство высокообогащенного урана до 60% чистоты, что намного выше, чем максимальные 3,67%, установленные в JCPOA, намного больше, чем необходимо для гражданской энергетики, и близко к уровню, необходимому для ядерного оружия.

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