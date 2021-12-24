Как оказалось, коррупционных рисков, которые могут возникнуть из-за новой нормы об обязательном воинском учете для женщин, может появиться немало.

Уже в течение следующего года женщинам от 18 до 60 следует стать на воинский учет. Эксперты - военные и юристы - прокомментировали возможные коррупционные риски, которые могут возникнуть из-за новой нормы об обязательном воинском учете для женщин. Как оказалось, их может появиться немало.

Медицинские подделки

"Я более чем допускаю, что врачи начнут активно и очень тщательно проверять здоровье женщин и среди последних может появиться много с инвалидностью "на бумаге", больных на хронические болезни "на бумаге". Это может быть основанием для принятия решения о непригодности женщины к военной службе, – предполагает адвокат Иван Либерман. – Другими словами, заработать на нововведении смогут врачи и госслужащие, которые выдают те или иные документы".

Размер взятки

По данным силовиков, средняя сумма взятки за помощь в уклонении от военной службы составляет от 1000 до 1500 долларов. Не исключено, что при повышенном спросе несознательных граждан эти "таксы" могут вырасти.

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"Адвокатская этика не позволяет говорить о фактах, которых пока не было. Но как гражданин я считаю, что некоторые мужчины захотят сделать все, чтобы их женщины избежали воинского долга", – говорит Либерман.

Другие "схемы"

Адвокат считает, что вполне обоснованно ожидается появление дельцов, которые будут предлагать поддельные документы о том, что женщина стоит на воинском учете.

"Это кустарный метод. Но возможно и такое, что люди официально будут ставить на учет и иметь легальные документы, но с возможностью контролировать ситуацию. В военкомате у таких граждан могут быть свои люди, которые заранее сольют информацию о полной или частичной мобилизации. Делаться это может для того, чтобы у женщины была возможность временно уехать за границу или уйти на больничный".

Возможные проблемы, если не встать на воинский учет

Военные говорят, что без документа о воинском учете возникнет масса проблем.

"Фактов откупиться от воинского учета – такого пока не было. Были попытки откупиться от военной службы. Те, кто захочет откупиться, "потеряться" – эти люди сделают хуже только себе", – сообщил военный комиссар Киевского областного терцентра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко.

При этом он пояснил, что у человека, не состоящего на воинском учете, возникнут проблемы с регистрацией места жительства. Как и у мужчин, не состоящих на воинском учете, у женщин могут проблемы с трудоустройством – кадровики требуют документ о том, что кандидат на пост состоит на воинском учете.

Воинский учет для женщин - что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны встать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонительным работам, но только в военное время. В мирное же время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет караться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.

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