В Украине, как и в Польше, ведут свое расследование инцидента со взорвавшимся подарком.

Заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Дмитрий Бондарь отстранен от работы после того, как произошел взрыв в кабинете главы полиции Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности", – написал Каминский в своем Твиттер.

Также он сообщил, что украинские правоохранители проводят собственное расследование по инциденту со взрывом подарка, переданного украинскими чиновниками главе польской полиции.

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Взрыв в Главном управлении польской полиции: что произошло

На прошлой неделе в штаб-квартире польской полиции в Варшаве произошел взрыв. В результате легкие ранения получили, как минимум, двое полицейских, включая главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика.

Польские власти заявили, что в секретной комнате взорвался один из подарков, который ранее Шимчик получил от высокопоставленного украинского чиновника во время рабочей поездки в Украину незадолго до инцидента.

По данным польских СМИ, подарком был гранатомет. Утверждается, что украинская сторона заверила поляков в полной безопасности переданных подарков. Журналисты выяснили, что непосредственно перед взрывом с этим подарком "играли офицеры".

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