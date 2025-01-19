Выплата осуществляется не за факт ранения, а за период лечения.

Выплата военнослужащим после ранения на фронте осуществляется не за сам факт ранения, а за период лечения. Адвокат Анжела Василевская в комментарии Украинскому Радио рассказала, как рассчитываются выплаты, если человек находится на лечении после ранения, почему деньги могут не выплатить и что делать в таком случае.

Как отметила адвокат, во время пребывания в больнице после ранения военнослужащему очень важно поддерживать контакт с непосредственным командиром или ответственным должностным лицом, которое будет отчитываться о его местонахождении. Без такого контакта выплаты военнослужащему за лечение могут оказаться под угрозой, предупреждает она.

"Если военнослужащий не имеет такого контакта по разным причинам, то о его местонахождении могут не знать. Человека могут считать без вести пропавшим, а он лечится. Или считают, что военный самовольно покинул лечебное учреждение и чтобы избежать ситуации с перевыплатой денежного обеспечения, они лучше не будут платить, чтобы не было уголовной и материальной ответственности для офицера, который принял решение о выплате, пока военнослужащий не предоставит пачку документов от момента эвакуации до выписки из госпиталя, где он находится", - пояснила Василевская.

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Она также подробно рассказала, как начисляется выплата за ранения.

Так, дополнительное вознаграждение выплачивается из расчета 100 тысяч в месяц за период стационарного лечения до момента, пока человек на ВВК не подтвердил степень травмы.

"Если степень травмы была тяжелой, то тогда человеку оплачивается не только стационарное лечение, но и пребывание в отпуске и реабилитация. При легкой и средней травме человек имеет право на выплату в течение стационарного лечения в пропорциональном размере", - объясняет она.

Адвокат отмечает: сам факт ранения не является основанием для выплаты 100 тысяч. Выплата осуществляется не за факт ранения, а за период лечения.

То есть, если человек был на лечении 30 календарных дней, то денежное обеспечение составит 20-22 тысячи плюс 100 тысяч. Если человек был на стационарном лечении полмесяца, то он получит 50 тысяч боевых плюс денежное обеспечение.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее юристы объясняли, что мужчина, который имеет мать или отца с инвалидностью III группы, может воспользоваться правом на отсрочку.

В то же время, если лицо ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформило ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), оно может подлежать мобилизации.

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