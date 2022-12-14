После окончания войны для организации и проведения выборов в Украине понадобится время, ведь во время военного положения проводить выборы запрещено.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. По его словам, нужен будет какой-то небольшой переходный период, который может быть разным для каждой из территорий.
Корниенко заявил, что в случае освобождения Донецка, Луганска и Крыма надо будет выяснить, граждане какой страны там есть, и провести соответствующие мероприятия по проверке.
"А что касается территорий, которые были недавно оккупированы - как, например Херсонская область - там можно проводить национальные выборы", - добавил он.
По мнению чиновника, с местными выборами могут возникнуть сложности. Так, надо будет поработать над законодательством, чтобы "обезопаситься от коллаборантов, которых там много, но не все они могут попасть под действие СБУ.
"Относительно местных выборов я бы поработал. Учитывая то, что мы нарабатываем, в частности, с Советом Европы - действительно, нужно переходное время после окончания военного положения. Речь может идти о нескольких месяцах, звучал срок 4-5 месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей. Очень много людей, которые уехали за рубеж, внутренне перемещенных лиц, погибших", - сказал первый вице-спикер парламента.
Кроме того, возникают сложности с украинскими беженцами, выехавшими из страны. Корниенко отметил, что все эти вопросы нужно уже начинать обсуждать и проводить по крайней мере исследовательскую работу.
"Как проголосовать нескольким миллионам людей за рубежом – это действительно вопрос, потому что это трудно сделать на участках консульств. ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают определенные идеи. Но давайте победим - тогда будут выборы", - подытожил он.
Выборы в Украине: последние новости
Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк выразила уверенность, что война в Украине завершится в 2023 году. Она отметила, что прогнозировать сейчас выборы, учитывая ситуацию на фронте, - это "кощунство". Но после победы "Слуги" будут готовиться к новым выборам, по которым возникает ряд вопросов:
- гендерной квоты женщин;
- открытых списков;
- внутренне перемещенных лиц.
Как известно, парламентские выборы должны были бы состояться 29 октября 2023 года. Однако дата парламентских выборов может быть перенесена, если будет действовать военное положение.