Отмечается, что трогальтельное воссоединение семьи произошло в Черновцах.

Украинцев умилило видео встречи в Черновцах маленького мальчика со своим папой. Мужчина на фронте защищает Украину от российских оккупантов в составе боевого подразделения Патрульной полиции "Хищник".

"Встреча, от которой замирает сердце", – говорится в комментарии к видео на Facebook-странице МВД.

На видео слышно, как мальчик, увидев защитника, на эмоциях закричал: "Папа!" и бросился отцу навстречу, раскинув руки для объятий.

Украинский воин принес супруге букет алых роз. Он поднял сына на руки, начал его подбрасывать и кружить.

"Желаем, чтобы каждый ребенок дождался своего папу", – говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции в Instagram, которая также опубликовала трогательное видео.

Ранее УНИАН писал, что военнослужащий Максим Нагорный, чье детство прошло в детском приюте, призвал украинцев после победы изменить систему опеки над детьми.

Боец отмечает, что Украина отмежевывается от всего советского и российского, но отойти от советского подхода к детям, оказавшимся без родительской опеки, не может. По его словам, существующая система, предусматривающая размещение детей-сирот в детских учреждениях, удобна чиновникам и обществу, но не самим детям.

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