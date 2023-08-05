Оккупанты создают объявления для провокаций и дискредитации Украины.

Россияне продолжают тиражировать разнообразные фейки об Украине. В этот раз они распространяют "объявления" о якобы продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что в объявлении указана цена от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%.

"На самом деле это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного влияния "черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций и дискредитации Украины", - говорится в сообщении.

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В ЦПД напомнили, что россияне уже использовали фейковые объявления, в частности о продаже западного оружия на украинских маркетплейсах.

Информационная война - последние фейки РФ об Украине

Ранее в РФ выдали очередную чушь об украинских защитниках. Так, секретарь Совета Безопасности Росиськой Федерации Николай Патрушев заявил, что раненых бойцов Вооруженных сил Украины используют, как биоматериал. По его словам, якобы у воинов тайно изымают органы для трансплантации.

При этом он заявил, что украинский закон о трансплантации якобы нужен, чтобы изымать органы без согласия для дальнейшей продажи.

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