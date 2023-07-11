Владимир Артюх заверил, что эвакуировать людей в безопасные районы будут лишь по их собственному желанию.

Эвакуация жителей отдельных районов Сумской области будет проходить по желанию. Насильно никто никого не будет вывозить.

"По нашим подсчетам, под эвакуацию подпадают примерно 20 тысяч человек. Всего будет 15 общин, четыре района. Самое большое количество людей будет эвакуировано из Сумского и Шостскинского районов. Сейчас проходят подготовительные мероприятия", - сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в ходе брифинга.

По его словам, экстренной эвакуации не будет.

"Эвакуация начнется в плановом порядке после того, как граждане примут личное решение. В соответствии с нашим законодательством на такой вид эвакуации дается письменное решение или не разрешение. Если человек отказывается от эвакуации, то он не подлежит эвакуации, но должно быть письменное заявление", - объяснил чиновник.

Также он заверил, что насильно никто вывозить население не будет.

Эвакуация из приграничных районов Сумской области - что известно

Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации людей из пятикилометровой пограничной зоны.

Людям приходится выживать неделями, а то и месяцами без света, а также часто там не работают магазины, школы, больницы, потому что невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства.

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