"Вовина тысяча": как получить и где потратить

Дать народу денег – идея, которая в Украине, в какой-то момент, посещает любого высокопоставленного политика. Не стал исключением и президент Владимир Зеленский. УНИАН попытался узнать, готовы ли украинские компании принимать "Вовину тысячу" в качестве оплаты за услуги и поразмышлял, куда ее реально можно было бы потратить.

Кнут не помогает, пора пробовать пряник. Похоже, этим руководствовалась власть, обещая после жестких мер – обязательных сертификатов и ПЦР-тестов для более-менее нормальной жизни – по тысяче гривень тем украинцам, кто вакцинирован от COVID-19 дважды.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть, через приложение "Дия"", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По его словам, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям", - сказал глава государства.

Купить здоровье можно

В принципе, идея не нова. Денежное "поощрение" к вакцинации используется во многих странах еще со старта кампании по вакцинации. Да и в Украине отдельные бизнесмены внедрили этот принцип еще летом, когда увидели нежелание своих сотрудников прививаться от COVID-19. К примеру, о таком опыте еще 1 ноября рассказал владелец сети "Медтехника" Алексей Давиденко.

Еще в июле он решил мотивировать людей деньгами: "Единоразово 1 тыс гривен за полную вакцинацию, выходные дни после каждой вакцинации, плюс 10% к каждой зарплате до конца 2021 года". В результате, если в начале июля полностью вакцинировались только 5% сотрудников его компании, то в ноябре – 73%.

"Согласитесь, не часто представляется возможность купить здоровье за деньги. Пусть даже чужое здоровье", - написал Давиденко на своей странице в соцсети.

На водку не потратишь

Так или иначе, теперь деньги за прививки обещают на государственном уровне. Причем, по словам Владимира Зеленского, истратить их украинцы смогут так, чтобы поддержать те сферы страны, которые пострадали от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа или железнодорожные перевозки.

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Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что выделенные за прививки средства нельзя будет потратить на водку и сигареты. И это не будут живые деньги.

"Это будет какой-то сертификат или депозит, или ваучер, или что-то такое. То есть, его нельзя будет потратить на водку и сигареты. Будет список услуг и товаров, на которые можно будет потратить эту тысячу гривен. Это услуги и товары в сфере культуры: билеты, театр, кино, концерты, книги, путешествия, музеи и прочее... Там будет больший перечень услуг, но концептуально - это услуги и бизнесы, которые пострадали от карантинных ограничений", - рассказал Никифоров УНИАН.

Правда, пока никто не сообщил, как это будет выглядеть технически. Результат – неплохая вроде бы идея уже внесла сумятицу в работу, к примеру, правительственного контактного центра.

УНИАН набрал несколько телефонов "горячей линии" для пожилых и одиноких людей в разных областях и поинтересовался, задают ли украинцы вопрос о том, как получить свою тысячу. И услышал, что задают.

"И нам интересно, как это будет работать! Сами вчера видели по телевизору обращение президента. Но пока нам не сообщали, каким будет механизм. Думаю, до 15 декабря уже должны быть детали. Тогда будем рассказывать людям", - поделилась переживаниями с УНИАН оптимистично настроенная оператор правительственного call-центра в Тернопольской области.

Бизнес не против поддержки

Что же касается поддержки бизнесов, пострадавших от пандемии, по словам члена НСКУ, экс-гендиректора кинотеатра "Жовтень", учредителя ООО "Киноман" Людмилы Горделадзе, инициатива власти – это "ИВЛ для кинотеатров".

"Количество зрителей в кинотеатрах после ограничений, связанных с вакцинацией, падало, и падало резко. Сколько в Киеве вакцинированных? И далеко не все они ходят в кино. Конечно, эту идею, попытку поддержать, я поддерживаю. Другое дело, как это будет организовано. Это интересная творческая задача и есть время, чтобы ее решить", - рассказала она УНИАН.

Еще один нюанс – каких именно кинотеатров или сетей кинотеатров это коснется. А то ведь может оказаться, что одни могут поучаствовать в этой "госпрограмме", а кто-то окажется не у дел. Причем "зарубить" возможности воспользоваться этими тысячами могут сами чиновники.

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Что касается других бизнесов, работающих в сфере "зрелищ", УНИАН обратился к двум крупным площадкам по продаже билетов на концерты, в театры, клубы.

На Kontramarka.ua нам ответили: "Ничего комментировать не будем". А вот их конкуренты Concert.ua не стали отметать вероятность такой поддержки со стороны государства. "Сейчас нам неизвестно, какой именно будет механика транзакций, но мы готовы выделить ресурсы для интеграции с вновь созданной системой. У нас есть штат IT-специалистов, большая экспертиза в электронной коммерции и желание поддержать эту важную инициативу", - отметили в компании.

Нужна конкретика

УНИАН не обошел вниманием и вероятность приобретения за "Вовину тысячу" авиа и железнодорожных билетов. К примеру, в компании МАУ, которая совершает внутренние рейсы по Украине, нам сообщили, что "руководствуясь принципом публичности и открытости, мы будем информировать общественность о любых альтернативных возможностях в рамках сотрудничества с властью в перспективе". В свою очередь в Укрзализныце попросили официальный запрос и… на момент публикации материала ответ мы еще не получили.

УНИАН попытался разузнать также позицию сетей спортклубов и отдельных фитнесс-центров, насколько бизнес готов принять поддержку государства в виде таких "виртуальных" средств. Но в течение дня ответы получены не были – пока даже те, кто особо пострадал от карантинных органичений, не готовы что-либо комментировать, поскольку в озвученной президентом идее нет конкретики.

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Директор по развитию бизнеса консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры" Александр Федотов считает, что идея с раздачей по тысяче гривен всем вакцинированным связана не только с желанием улучшить статистику по прививкам, а и с попыткой таким образом протестить работу украинской электронной гривны.

"Она выпускается на блокчейне и, вероятно, будет доступна первое время только в "Дие" (скорее, как тестовый полигон для проверки концепции). Суть CBDC (central bank digitial currency) - управляемые деньги, которые можно запрограммировать потратить только на определенные товары или услуги, или даже сделать срок годности таких денег (могут быть любые варианты программирования). Важнейшая часть этой идеи — сделать ненужным банковский счет, чтобы пользоваться деньгами и проводить расчеты… Уверен, что через 10-20 лет наши деньги будут отслеживаться вплоть до каждой транзакции, а наличные деньги полностью умрут. Это происходит очень незаметно. Сейчас люди получат 1000 гривен за вакцинацию, потратят в кинотеатрах и забудут, а тем временем разработчики протестируют, как работает "Дия"", - отметил он.

Всем - всего

Забудут или нет, еще посмотрим, сейчас же реакция на "Вовину тысячу" - шквал мемов в Сети и нешуточные баталии в офисах и на кухнях.

Еще никто не получил ни копейки, но украинцы уже поделили шкуру неубитого медведя и даже успели разочароваться, что обещанные деньги не удастся потратить на долги за коммуналку или вложиться в новый телефон в качестве подарка к Новому году. Не говоря уже о том, что около 2 млн человек уже "пролетают" мимо дармовых, хоть и виртуальных, денег (вакцинированных двумя дозами в стране больше, чем денег, им обещанных).

Впрочем, некоторые замечания, которые озвучивались в соцсетях, не лишены смысла. Пожалуй, никому не стоит объяснять, что далеко не во всех населенных пунктах Украины имеются театры или музеи, в которые население побежит, чтобы потратить "Вовину тысячу". Далеко не всем украинцам нужны билеты на поезд (куда ехать в карантин?), а на авиаперелет "туда-обратно" тысячи может и не хватить. Поэтому власти целесообразно прислушаться к украинцам и расширить перечень услуг, которыми можно было бы воспользоваться.

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К примеру, привлечь сети аптек, в которых за "Вовину тысячу" можно было бы приобрести жаропонижающие медикаменты (они актуальны и в коронавирусный период, и в целом в осенне-зимний, и, к тому же, не фуфломицины). Или договориться с популярными сервисами такси, чтобы желающие могли трансформировать "виртуальную" президентскую тысячу в реальные поездки. Или позволить приобрести абонементы стриминговых сервисов, пусть не Netflix, но украинских аналогов. Или потратить эти средства на образование, будь это курсы иностранных языков, программирования или любые другие на том же Prometheus. В конце концов, неплохо было бы, чтобы была возможность отдать "Вовину тысячу" (всю или часть) на благотворительность –Таблеточкам, БФ Свои или Вернись живым.

Впрочем, пока можно только гадать, как эта программа заработает и заработает ли вообще. Ведь для ее реализации недостаточно решить только технические вопросы, необходимо еще и внести изменения в государственный бюджет. А это – тяжелая задачка даже для монобольшинства.

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