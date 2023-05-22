Самые востребованные профессии 2023 в основном связаны со сферой IT и с восстановлением от последствий войны.

2023 год, как и предыдущий, стал одним из самых трудных годов для экономики Украины. Очень многие украинцы потеряли работу из-за закрытия предприятий или вынужденного переезда в другие регионы. Тем не менее некоторые профессии остаются востребованными, а некоторые будут очень актуальными в послевоенное время, когда мы будем отстраивать Украину.

УНИАН назвал профессии, которым украинцам можно обучаться уже сейчас, чтобы быть востребованными специалистами.

Айтишники

Работа в сфере IT всегда была и до сих пор является одной из самых высокооплачиваемых в Украине. В последние годы в Украине открылось много компаний, которые готовы брать на работу программистов даже без профильного образования и без опыта работы. Также айтишники могут найти удалённую работу у иностранных заказчиков.

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Однако желающим работать в сфере IT придется столкнуться с огромной конкуренцией. Будьте готовы к тому, что на одну вакансию вместе с вами будут претендовать десятки кандидатов, и вам придется выделяться среди остальных своими знаниями.

Самыми востребованными в сфере IT в данное время считаются такие умения:

Data Analyst;

Cloud Architect;

Cybersecurity Analyst;

DevOps Engineer;

Site Reliability Engineer (SRE);

Back-End Developer;

UI/UX-дизайн;

Project Manager.

Зарплата в этой сфере может быть самой разной и больше всего зависит от стажа. Начинающие программисты могут получать от 500 до 1000 долларов в месяц, опытные - больше 3000 долларов.

Специалисты по искусственному интеллекту

В последние годы искусственный интеллект развивается огромными темпами, а также постепенно проникает во все сферы жизни. Вполне вероятно, что в течение нескольких лет человечество будет использовать ИИ повсеместно, и специалисты в этой сфере никогда не останутся без работы. Но желающим освоить эту профессию стоит приготовиться много и быстро учиться, а также хорошо знать английский язык и математику.

Среднюю зарплату в сфере машинного интеллекта назвать трудно, ведь профессия появилась не так давно. Предположительно, такие специалисты будут зарабатывать не меньше программистов.

Врачи

Спрос на врачей растет уже сейчас - многие украинцы стали чаще болеть, у многих усугубились хронические заболевания и начались проблемы с сердцем из-за постоянно стресса. Также медицинская помощь постоянно нужна украинским военным.

Такие профессии, как хирурги, медсестры, кардиологи и реаниматологи, особенно с опытом работы, будут нужны и до окончания войны, и в послевоенное время. Поэтому поступать в медицинский вуз можно уже сейчас. Их зарплата, вероятно, также вырастет.

Психологи и психотерапевты

Из всех медицинских специальностей психологи и психотерапевты в Украине будут особенно востребованными, ведь практически все украинцы пережили ужасный стресс из-за войны и не могут справиться с ним самостоятельно. Также длительная психотерапия понадобится всем военнослужащим ВСУ и их родственникам. В послевоенной Украине у психотерапевтов будет много работы.

Зарплата в этой сфере может составлять примерно 14-25 тысяч гривень, хотя опытные специалисты могут получать и гораздо больше.

SMM-специалисты

SMM-менеджеры ведут корпоративные страницы компании, привлекают новых покупателей и инвесторов, разрабатывают стратегию развития проекта и работают на улучшение его имиджа. На сайтах для поиска работы вакансии связанные с SMM одни из самых многочисленных, ведь сейчас даже самый небольшой бизнес обязательно имеет страницы в соцсетях. Для работы в этой сфере нужна креативность, общительность и умение разбираться в последних трендах SMM.

Зарплата SMM-специалиста может варьироваться от 12000 до 30000 гривень в месяц в зависимости от квалификации работника и количества обязанностей.

Строители

Среди "рабочих" профессий самыми востребованными в Украине, вероятно, будут инженеры, проектировщики, маляры, штукатуры, строители дорог и мостов, специалист по ремонтным работам.

В Украине очень много поврежденных и разрушенных строений, а в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного целого зданий. На восстановление инфраструктуры понадобится не один год, поэтому у строителей всегда будет работа.

Энергетики

Специалисты в сфере энергетики до окончания войны и в послевоенное время также не останутся без работы. Ни для кого не секрет, что энергетическая инфраструктуры Украины очень пострадала от обстрелов страны-агрессора РФ, и её восстановление займет не один год. Чтобы стать энергетиком, нужно получить профильное высшее образование.

Зарплата энергетика в среднем составляет 18000 гривень в месяц в Украине и 21000 гривень в Киеве.

Безработица в Украине

В Государственной службе занятости около 215 тысяч украинец зарегистрированы как безработные. Однако по Министерства экономики, фактически безработных в Украине намного больше - около 2,6 миллионов в Украине не имеют работы. При этом это число не учитывает переселенцев за границей, которые не смогли устроиться на работу.

Украинцы, которые стоят на учете в Центре занятости, могут быть привлечены на работу в "Армию восстановления", где будут привлечены к общественно полезным работам. Таким людям будут платить не меньше 6700 гривень в месяц.

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