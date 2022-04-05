За такие действия можно получить до 7 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента 2 апреля.

Закон о "гуманитарке": справка УНИАН

24 марта Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за использование гуманитарной помощи во время действия военного положения (рег. №7146).

Законом, в частности, устанавливается, что использование во время действия военного положения гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи в значительном размере не по целевому назначению, а именно с целью получения прибыли или собственного обогащения, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим такое преступление, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Все указанные выше действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Такие действия считаются совершенными в значительном размере, если общая стоимость товаров, безвозмездной помощи или денежной помощи в тысячу и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан (от 17 тыс. грн); в крупном размере - если общая стоимость товаров, безвозмездной помощи или пособия в три тысячи и более раз (от 51 тыс. грн) превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан; в особо крупном размере - если общая стоимость товаров, безвозмездной помощи или пособия в пять тысяч и более раз (от 85 тыс. грн) превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине женщина "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов и отдала ВСУ.

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