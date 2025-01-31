Согласно нововведениям, 17-летние юноши не проходят медицинский осмотр во время приписной кампании.

В Украине с 1 января 2025 года продолжается приписная кампания, во время которой юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет. В этом году процесс несколько отличается от того, как приписная кампания проходила раньше.

Как рассказал в комментарии "Суспільному" начальник отдела призыва сектора комплектования Житомирского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Лазаренко, согласно нововведениям, 17-летние юноши не проходят медицинский осмотр во время приписной кампании.

Отмечается, что в 2024 году во время приписной кампании на Житомирщине было около 12% ограниченно пригодных к военной службе юношей и 2-3% – непригодных.

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"В 2025 году все граждане, в том числе и люди с инвалидностью 1, 2, 3 групп, должны стать на воинский учет призывников. Не подлежат постановке на воинский учет только граждане, которые в настоящее время отбывают наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера", – говорится в материале.

Однако призывникам все же надо пройти медицинский осмотр при направлении их на прохождение базовой военной службы. Украинцы, которые учатся в вузах, будут проходить медицинский осмотр перед прохождением практической части БЗВП.

Постановка 17-летних украинцев на учет: сроки

В Законе о воинской обязанности и военной службе относительно порядка взятия граждан на воинский учет произошли определенные изменения, которые вступили в силу с 17 января 2025 года. Если раньше приписная кампания длилась с 1 января до 1 марта, то в этом году юноши, которым в 2025-м исполняется 17 лет, должны стать на учет до 31 июля.

"В 2025 году юноши, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников. Срок приписной кампании в 2025 году – с 1 января по 31 июля", – сказано в материале.

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Для части военнообязанных украинцев, которые имели статус "ограниченно годный" к военной службе, могут отменить обязательное прохождение ВВК. Речь идет о мужчинах в возрасте до 25 лет, сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

Также предлагается продлить срок для прохождения ВВК "ограниченно годными" украинцами еще на четыре месяца. Таким образом, крайний срок будет перенесен с 4 февраля на начало июня 2025 года.

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