Она отмечает, что не нужно кричать на военных или бить их. Есть более действенные методы.

Офицер ВСУ Ольга Бигарь, более известная с позывным "Ведьма", рассказала, за что во время полномасштабной войны наказывают в украинском войске. В интервью Наталье Мосейчук она заявила, что лично у нее очень критическое отношение к алкоголю и к употреблению любых психостимулирующих препаратов.

"Во-первых, это из соображений безопасности. Если человек под действием алкоголя, он не получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч", — говорит боец. Она добавила, что в армии все жестко.

"Ведьма" объяснила, что в украинской армии есть основная зарплата, есть дополнительная награда, а есть премии. По ее словам, если зафиксирован случай алкогольного опьянения, составляется протокол, военный лишается премии, дополнительного вознаграждения. На него выписывается штраф, и если это не боевые условия, то еще и гаупвахта.

Мосейчук уточнила, означает ли это, что пойманный на употреблении алкоголя боец теряет все 100 тысяч гривень премии. Офицер ответила, что да, действительно, он теряет все денежные надбавки к зарплате.

"Не надо кричать, не надо бить. Просто протокол - и все по закону", — добавила Бигарь.

"Ведьма" о мобилизации в Украине и скандальных видео в сети

Ранее офицер ВСУ Ольга Бигарь рассказала о своем отношении к мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что к этому процессу нужно относиться сознательно.

Также "Ведьма" прокомментировала видео в соцсетях с нашими военными, которые жалуются на нехватку продовольствия или боеприпасов. Она признается, что такие истории - не редкость. И это ее и удивляет, и возмущает одновременно. Офицер не может сказать, что в ВСУ нет еды, нехватка боеприпасов - тоже неправда, по ее словам.

Вас также могут заинтересовать новости: