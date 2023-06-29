Тамошние коллаборационные "органы власти" превратили стадион в заброшенку.

Стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке стал совершенно непригодным для любого спортивного досуга. Российские захватчики целиком уничтожили этот объект инфраструктуры.

Как свидетельствуют опубликованные в местном подконтрольном оккупантам Telegram-канале кадры, тамошние коллаборационные "органы власти" полностью превратили стадион в "заброшенку": растительность покрыла стены, зрительскую зону и поле. Кое-где еще просматривается асфальтированная дорожка.

В 2018-м пользователи сети уже замечали плачевное состояние стадиона. Впрочем, после прихода "русского мира" в Донецке уничтоженная российскими боевиками инфраструктура так и не была восстановлена.

То же оккупанты совершают с благоустройством других оккупированных территорий, в частности с полностью уничтоженным Мариуполем, жители которого вынуждены жить и питаться на улицах, а в первые месяцы оккупации россияне занимались только одним - "убирали" доказательства своих военных преступлений: тела убитых гражданских.

Кроме того, россияне на оккупированных территориях занимаются мародерствами и вывозом украинской украденной с/х продукции на территорию России.

Стадион "Шахтер" - что известно

Стадион построили еще в 1930-х, с тех пор он стал домашней ареной местной футбольной команды "Стахановец", из которой вышел ФК "Шахтер".

В 2003 году он принимал матчи сборной Украины против Румынии и сборной Ирландии.

Последнюю, четвертую, реконструкцию должны были начать в 2011-м.

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