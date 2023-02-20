Станция сможет обеспечить части и подразделения Николаевской и Одесской областей.

На украинском флоте появилась первая водоочистная станция. Система, которую получили Военно-морские силы ВСУ, сможет обеспечить части и подразделения, а также население двух областей чистой водой.

"Военно-морские силы ВС Украины получили от благотворительного фонда "Отстроим нашу Украину" водоочистную станцию, которая сможет обеспечить части и подразделения Николаевской и Одесской областей, а также местное население чистой питьевой водой", – сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что на объект запуска системы прибыл командующий национального флота Вице-адмирал Алексей Неижпапа и команда фонда во главе с директором Олегом Клениным. По словам Кленина, волонтеры всего сделали 6 таких станций. Они были переданы в Кривой Рог, Харьков, Чернигов, пгт Макаров Киевской области.

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"Теперь они добрались и до Одесской области. Все изготовило наше предприятие в Украине. Финансирование от иностранных партнеров", – рассказал Кленин.

Он заявил, что поставка бесплатной питьевой воды благодаря уникальной высокотехнологичной водоочистной станции – одно из направлений работы фонда.

По данным пресс-центра, первую в Украине мобильную водоочистную станцию разработал именно Кленин. Его изобретение запатентовано и отвечает всем требованиям действующего санитарного законодательства Украины.

Автономная мобильная установка фильтрации воды располагается непосредственно у источника водоснабжения – озера, канала, реки, колодца и тому подобное. То есть входную воду берут из любого источника разной степени загрязнения, и благодаря уникальным технологиям происходит процесс ее очистки.

Война в Украине: роль ВМС

В ВМС ВСУ подтвердили удар по вражескому фрегату"Эссен", который был поврежден в Черном море весной 2022 года. Большую роль в обнаружении надводных кораблей противника играл БпАК "Байрактар-ТВ2".

Морские пехотинцы также участвуют в боях на востоке Украины. В Донецкой области украинские воины зрелищно уничтожили танк российских захватчиков из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Вражеский танк ликвидировала 36 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

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