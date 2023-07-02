Командующий ВМС ВСУ заявил, что актуальность речной флотилии стала актуальной во время обороны Киева.

Командующий Военно-Московыми силами ВС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал журналистам, зачем в составе отечественных ВМС создана речная флотилия.

"Интересно, что речная флотилия была создана по инициативе сухопутного командования, потому что реки тоже должен кто-то оборонять. Особенно этот вопрос стал актуальным во время обороны Киева. Сначала мы сделали дивизион, который был направлен на север реки Днепр. Там он сейчас находится в составе определенной группировки", - рассказал Неижпапа.

Он уточняет, что Днепр является мощной и большой рекой, поэтому в составе одного дивизиона трудно выполнять задачи. Поэтому сейчас создан второй дивизион, который работает на юге Днепра в составе другой группировки.

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"А для организации взаимодействия на реке была создана речная флотилия, которая является органом управления этими подразделениями и катерами", - пояснил командующий.

По его словам, для современных украинских ВМС речные подразделения стали новым, так как отличаются от дивизиона, который находится на море. Отличаются речной и морской подразделения организационно, спецификой действий на водоемах и логистикой.

Как признает вице-адмирал, еще в начале строительства ВМС ВСУ флотилия была сокращена на Днепре и Дунае и это является ошибкой, которая сейчас исправляется.

В целом, задачей речной флотилии является поддержка сухопутных войск на прилегающих направлениях. Речь идет о доставке и переброске сил, чтобы оказать влияние на противника, а также противодействии плавающим средствам врага.

"Но основная задача - высадка десанта, перемещение с правого берега на левый наших сил и их поддержка. Также наши дивизионы участвуют в противовоздушной обороне в общей системе ПВО и т.д.", - рассказал Неижпапа.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, оккупанты в начале полномасштабного вторжения надеялись захватить Киев за три дня, но ВСУ сорвали вражеские планы. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин все еще хочет захватить украинскую столицу.

По словам, министра обороны Украины Алексея Резникова, украинское военно-политическое командование тщательно готовилось к обороне Киева. В частности, были заминированы все мосты столицы, которые должны были уничтожить в случае прорыва врага.

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