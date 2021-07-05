Прививки жителям Закарпатья делаются вакциной компании Johnson & Johnson.

Венгрия с прошлой пятницы начала кампанию по вакцинации иностранцев, проживающих в приграничных регионах cоседних стран. В частности, прививки могут получить жители украинского Закарпатья.

Об этом сообщается на венгерском правительственном портале, посвященном противодействию COVID-19. Так, правительство ранее объявило, что намерено защитить от эпидемии «венгерское население и венгров за границей».

Жители Закарпатья, в частности, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и приграничных больницах, куда организован подвоз автобусами. Перечень необходимых документов и список пунктов вакцинации можно найти на сайте.

Прививки жителям Закарпатья делаются вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson.

По инициативе Венгрии прививку могут получить и жители пограничных регионов из других стран – Румынии, Хорватии, Словении, Словакии, Австрии.

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Венгрия и Закарпатье

Венгерская сторона давно проявляет большой интерес к Закарпатью, где проживает община украинских венгров.

В сентябре 2018 года в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. Консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

Инцидент привел к дипломатическому скандалу и обострению отношений между Киевом и Будапештом.

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Автор: Дмитрий Захаров