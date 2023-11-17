Сторона защиты Коломойского сообщила, что должна изучить это определение суда, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала адвокатам бизнесмена Игоря Коломойского изменить подследственность досудебного расследования дела "Приватбанка" и забрать его у Бюро экономической безопасности, чтобы передать в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда огласила судья Даниила Черненькая:

Апелляционную жалобу защитника подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича Краглевича Вячеслава Викторовича оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 октября 2023 года оставить без изменений"

Сторона защиты Коломойского сообщила, что должна изучить это определение суда, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Адвокат Вячеслав Краглевич перед тем, как суд огласил это решение, сообщил, что изучив материалы уголовного производства, пришел к выводу, что данное производство в отношении "Приватбанка" не подследственное Бюро экономической безопасности (Бэб). В этой связи, адвокаты ранее подавали ходатайство к генеральному относительно определения надлежащего субъекта, который имеет право осуществлять досудебное расследование в данном производстве.

В то же время, адвокаты получили отвод не от генерального прокурора или его заместителя, как это предусмотрено требованиями УПК Украины, а за подписью одного из прокуроров группы прокуроров в этом уголовном производстве, где прокурор отказал в удовлетворении ходатайства.

Адвокат Олег Пушкарь подчеркнул, что существуют основания, чтобы досудебное расследование осуществлялось именно Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). В частности, приобщенные материалы относительно сообщения Коломойскому о подозрении со стороны НАБУ четко определяют, что основанием для определения подследственности за Национальным антикоррупционным бюро является факт занимания Коломойским должности главы Днепропетровской областной администрации. Соответственно, дело должно расследовать НАБУ, а не БЭБ.

Адвокат Александр Лысак сообщил, что сторона защиты принимает меры, чтобы снять спор, кто именно должен расследовать дело "Приватбанка". Он отстаивает позицию, что это должно делать НАБУ.

Напомним, 16 ноября в ходе апелляции коллегия судей после изучения материалов дела уменьшила размер залога для Коломойского с 3,9 млрд грн до 3 млрд 712 тыс. грн.

Дело Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский находится под арестом с начала сентября, когда ему объявили подозрение в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

Несмотря на заявления адвокатов Коломойского о неудовлетворительном состоянии его здоровья, суд первой инстанции и апелляционный суд отказываются отпустить бизнесмена из-под стражи. В частности, защита подчеркивает, что Коломойский имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного надзора врача и делают невозможным его пребывание в СИЗО.

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