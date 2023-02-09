Несколько тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию об обстановке на южном фронте, популяризировали российские оккупационные группировки.

В Запорожье Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мощной прокремлевской ботофермы, призвавшая донатить в поддержку оккупантов, сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается, что несколько тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию об обстановке на южном фронте, популяризировали российские оккупационные группировки и призывали донатить в их поддержку.

Кроме этого, занимались дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации.

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"В качестве первоисточника для распространения деструктивного контента использовали Телеграм-канал вражеского пропагандиста Рогова, который представляет оккупационную администрацию Мелитополя", - сообщает СБУ.

В сообщении сказано, что в начале деятельности ботоферма насчитывала 2 тыс. фейковых аккаунтов, которые распространяли пророссийские нарративы якобы от имени местных жителей. "В дальнейшем вражеский "центр" должен был стать "ударной силой" в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал местный специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям, а компьютерную технику для подрывной работы разместил в одном из арендованных офисных помещений в центре города.

Специализированное оборудование, которое использовал злоумышленник, позволяло ежедневно регистрировать новые анонимные учетные записи в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Во время обыска в офисе фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, 2,5 тысячи SIM-карт украинских операторов мобильной связи, SIM-шлюзы и другое специализированное оборудование и программное обеспечение.

Изъятая техника направлена на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Ситуация на Запорожском направлении

Во время полномасштабной войны против Украины РФ смогла оккупировать около 60% территории Запорожской области. В частности, под оккупацией крупнейшие города области - Мелитополь, Бердянск, Токмак. Оккупирован и Энергодар - город-сателлит Запорожской АЭС.

23-27 сентября оккупанты провели фейковый референдум о присоединении оккупированных территорий к РФ, после чего была предпринята попытка аннексии.

В то же время в оккупированных районах области активно действует партизанское движение.

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