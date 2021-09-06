Из этой суммы направлено в доход государства 65,7 миллиона гривень.

За два года существования Высшего антикоррупционного суда гарантами дел были внесены залоги почти на миллиард гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда по случаю второй годовщины существования данной судебной инстанции.

По информации пресс-службы, за два года общая сумма средств, которая поступила в суд в виде залога как меры пресечения, составляет 999,514 млн грн. Из них направлено в доход государства 65,657 млн грн. Возвращено залогодателям 119,487 млн грн, а остаток средств на счете, открытом для операций с залогами, составляет 814,369 млн грн.

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Также за два года существования в Высший антикоррупционный суд поступило 20 тыс. 270 материалов, из них рассмотрено 20 тыс. 018.

Что касается Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, то в нее поступило за два года 2 223 апелляционных жалобы и материалов, из них рассмотрено 2 168, а 55 находится на рассмотрении.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Высший антикоррупционный суд разрешил заочно осуществить специальное досудебное расследование относительно завладения бывшим президентом Виктором Януковичем резиденцией "Межигорье".

Автор: Дмитрий Хилюк