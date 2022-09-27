Отмечается, что правоохранители обеспечили беспрецедентный уровень безопасности.

В Умани завершилось празднование иудейского нового года Рош а-Шана. В течение последних дней в районе паломничества брацлавских хасидов не зафиксировали чрезвычайных происшествий.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

Отмечается, что мероприятие было организовано на самом высоком уровне фондом им. Раби Нахмана при поддержке властей: правоохранительные органы обеспечили беспрецедентный уровень безопасности.

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"В этом году почти отсутствуют традиционные хасидские танцы по завершению праздника, поскольку паломники понимают, что в Украине идет активная фаза боевых действий. Большинство из них уже покидают Умань", – отмечается в сообщении.

В ОЕОУ напомнили, что свою веру в ВСУ продемонстрировали более 23 тысяч паломников.

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