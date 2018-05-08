Украина может ввести санкции против 12 российских издательств

Это касается издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая Госкомтелерадио предложил правительству ввести экономические санкции к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издание антиукраинского содержания.

По данным ведомства, в течение 2015 - 2018 годов осуществляется постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству.

По результатам мониторинга в такой перечень внесены 172 издания от 35 издательств. Это, в частности, такие российские издательства, как «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие.

В этой связи Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении юридических лиц РФ, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания.