За последнее время фиксируется определенное увеличение пассажирского и транспортного потока на границе.

В Украину начали возвращаться беженцы, которые выехали из-за войны. Их больше тех, кто пересекает границу для выезда из страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал во время онлайн-брифинга.

"За последнее время мы фиксируем некоторое увеличение пасажиротранспортного потока. Если несколько недель назад границу пересекало в среднем за сутки около 90-95 тыс. человек в обоих направлениях и 21 тыс. транспортных средств, то в течение последнего времени пассажиропоток превышает более 100 тыс. человек в сутки в обоих направлениях и где - то около 23 тыс. автомобилей", - сказал Демченко.

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При этом, спикер сказал, что пассажиропоток является достаточно динамичным.

"Происходят движения как на выезд из Украины, так и на въезд в Украину. Преимущественно перед выходными мы фиксируем, что определенное количество граждан больше все же выезжает за пределы Украины. Тем не менее, разница с въездом весьма незначительна и она колеблется где-то на уровне от 2-3 тыс. человек. В то же время все-таки остается большим движение на въезд в Украину. В остальные дни, кроме как перед выходными, больше людей следует на въезд в Украину и разница с выездом достаточно существенная и может достигать 7,5 и 10 тыс. человек за сутки", - сказал Демченко.

Также он сказал, что категории людей, которые пересекают границу, достаточно разные - женщины, дети, старики и мужчины, которым разрешено пересекать границу на выезд.

Отдельно он сказал, что никаких изменений в правилах пересечения границы нет.

"Никаких изменений с 1 сентября в пересечении границы не произошло. Все анонсированные изменения, которые должны были произойти - отмечу, что решение правительства не опубликовано и оно не вступило в силу. Поэтому, за последнее время изменений в правилах пересечения границы нет. Это собственно относительно отдельных категорий граждан, в частности мужчин в возрасте 18-60 лет, которые имеют право пересечь границу Украины на выезд", - сказал Демченко.

Он добавил, что пограничники действуют исключительно в рамках законодательства, регламентирующего пересечение госграницы.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабного нападения России на Украину в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев. В Еврокомиссии заверили, что продолжат помогать Украине.

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