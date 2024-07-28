Прогнозируется, что они подорожают на 20-30%.

В 2025 году цены на книги в Украине могут вырасти минимум на 20-30%. Такой прогноз сделал в интервью изданию Forbes генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Отмечается, что за последние три года цена книги выросла примерно на 50%. Наибольший рост был зафиксирован в 2023 году, однако из-за падения покупательной способности населения цена зафиксировалась.

По словам Круглова, больше всего на цену книг влияет стоимость полиграфических услуг, а она сильно выросла. Еще одним фактором является отсутствие электроэнергии. Из-за этого многие типографии вынуждены использовать генераторы.

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"Когда начались отключения, мы купили почти всем сотрудникам зарядные станции. Наши системные администраторы сделали устройства, которые подключаются к автомобильному аккумулятору, чтобы можно было работать, когда электричества нет по 6-7 часов", – объясняет Виктор Круглов.

Таким образом расходы издательства на достижение энергетической автономности достигли миллионов, отметил он.

Издательство книг во время войны

23 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову. Атака пришлась по типографии "Фактор-Друк", которая является одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатаются книги практически всех издательств страны.

Известно, что тогда погибли семь сотрудников предприятия. Жертвами удара стали Храпина Татьяна (печатник-типограф), Сторогий Роман (машинист приклеивающей машины), Рыженко Светлана (брошюровщик), Курасова Ольга (машинист швейных машин и автоматов), Нинадовская Елена (машинист швейных машин и автоматов), Минаева Анна (машинист комплектовочной машины) и Шило Дмитрий (брошюровщик).

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