Он пояснил, что дезертирство в армии связано с усталостью военных от продолжительной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими уменьшилось осенью 2024 года. Об этом рассказал в в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось, но с сентября-октября оно уменьшилось. Это факт", - сказал он.

По его словам, дезертирство в армии связано с тем, что солдаты устают от продолжительной войны.

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"Долгая война - это долгая война. Люди стоят и люди устают. Устают повсюду. Вопрос процента уставших со всей армии", - сказал президент.

По его мнению, в таких случаях необходимо увеличение ротаций. Он добавил:

"Благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы".

СОЧ в Украине - последние новости

Военный психолог Андрей Козинчук считает, что принятие Верховной Радой Украины закона о добровольном возвращении на службу военных, которые самовольно оставили части, не решает проблемы, так как количество СОЧ только увеличивается. Об этом рассказал .

Он признал, что дело не столько в плохом законе, но и из-за ситуации на фронте, усталости и психологического состояния военных. По его словам, на сегодня не так много лиц, которые были в СОЧ, возвращаются в армию.

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