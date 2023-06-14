Осужденный является гражданином Украины - жителем Донецкой области, который в 2014 году перешел на сторону врага.

В Ивано-Франковской области к 15 годам лишения свободы заочно приговорили наемника российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, в порядке специального судебного производства (при отсутствии обвиняемого) за государственную измену, участие в террористической организации и деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины) осужден гражданин Украины.

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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"Прокуроры в суде доказали, что осужденный в 2014 году, поддерживая вооруженную агрессию РФ против Украины, перешел на сторону врага, добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование так называемого "1 взвода 2 роты 2 батальона 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР", в составе которого неоднократно проходил боевую подготовку на полигонах г. Горловка Донецкой области", - рассказали в прокуратуре.

Также было установлено, что мужчина принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР", а затем – ЧВК "Вагнер".

Поскольку обвиняемый находится на неподконтрольной территории Украины, срок отбывания наказания будет считаться с момента фактического задержания.

В Офисе генерального прокурора УНИАН уточнили, что речь идет о жителе города Харцызск Донецкой области.

Участие ЧВК "Вагнер" в войне России против Украины

Наемники частной военной компании "Вагнер" воюют на стороне России в войне против Украины, в частности, в Донецкой области. Особенно активное участие они принимали в захвате города Бахмут и понесли огромные потери.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 1 июня основная часть "вагнеровцев" вышла из Бахмута в тыл. Им на замену зашли регулярные войска РФ.

Позже лидер "вагнеровцев" намекнул на то, что может вывести своих наемников из Украины.

Стоит отметить, что между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу продолжается противостояние. Главарь наемников неоднократно обвинял Минобороны в том, что оно не обеспечивает боеприпасами и пытается их уничтожить его вояк.

Недавно Шойгу захотел подчинить себе наемников, обязав все российские "добровольческие подразделения", воюющие в Украине, подписать контракты с Минобороны. В ответ на это Пригожин заявил, что Шойгу не может нормально руководить военными формированиями и отказался от подписания контрактов. Также он предложил взять в свои ряды те формирования, которые не захотят подписывать контракт с МО РФ.

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