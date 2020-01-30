В Украине предлагают повысить возраст для продажи табачных изделий до 21 года

Также депутаты намерены изменить упаковки табачных изделий, сделав их непривлекательными.

Депутаты предлагают повысить минимальный возраст для продажи табачных изделий до 21 года с 18 лет, а также ввести ряд других ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодых людей.

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Об этом на пресс-конференции сообщила народный депутат от партии “Слуга народа” Лада Булах, презентуя новый антитабачный законопроект.

“В этом законопроекте мы одинаково регулируем и ограничиваем продажу всех видов сигарет для людей до 21 года. Это было сложное и дискуссионное решение, однако оно на сто процентов уменьшит вред табачных изделий для здоровья детей. Согласно различным европейским и американским исследованиям, 95% взрослых курильщиков впервые попробовали сигареты до 21 года”, - сказала она.

По словам Булах, законопроект предусматривает введение небрендированных одинаковых упаковок непривлекательного цвета для всех сигарет, увеличение размера изображений медицинских предупреждений до 65% с 40% от размера пачки. Также предполагается отсутствие уличной рекламы, выкладок сигарет в супермаркетах и ларьках, полный запрет рекламы табака в интернете и соцсетях.

При этом местные органы самоуправления смогут дополнительно определять общественные места, где курение запрещено. В то же время, будет расширен список общественных мест, полностью свободных от курения - сюда добавятся вокзалы, общежития, офисы и рабочие места.

Кроме того, законопроект полностью запрещает оборот ароматизированных сигарет.

“Законопроект имплементирует директиву Европейского Союза от 2014 года, в частности, запрет сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые имитируют фрукты и имеют более мягкий и привлекательный вкус. Сейчас такие изделия составляют лишь 10% от всего рынка сигарет, однако дети покупают их в первую очередь, когда начинают пробовать курить”, - сказала она.

Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под номером №2813, вносит изменения в ряд законов Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Среди авторов законопроекта - депутаты от “Слуги народа”, “Батькивщины” и “ОПЗЖ”. Текст законопроекта пока что отсутствует на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла два связанных законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В частности, законопроекты предполагают повышение ставки акциза на табачные изделия для нагрева в 2021 году до 1454,33 грн за 1000 штук (сейчас сумма акциза - 342 грн). Ежегодно ставка акциза будет повышаться на 20% до 2024 года, достигнув 2516,54 за 1000 штук.

В октябре прошлого года Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и единого взноса соцстрахования. Закон, ко всему прочему, предусматривает установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Пока что законопроект №1049 не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.