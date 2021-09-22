"Воры в законе" опасны даже за решеткой, отметила заместитель министра юстиции.

В Украине уже в следующем году может появиться специальная тюрьма для так называемых "воров в законе".

Об этом в программе "Право на Право" телеканала "Дом" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она подчеркнула, что "воры в законе" опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием.

Именно поэтому "воров в законе" так важно изолировать, чтобы исключить это влияние, а для этого нужны специальные возможности, техника.

По ее словам, уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для "воров в законе".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, проработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, чтобы и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году", – сказала замминистра.

Читайте такжеИз Лукьяновского СИЗО могут сделать гостиницу – МалюськаПо ее словам, условия содержания "авторитетов" в подобных учреждениях будут соответствующим образом организованы.

"Это камерный тип содержания, а не просто "общежитие", где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства – видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное заведение", – подытожила Высоцкая.

Напомним, в начале августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська сказал, что в Украине начнут продавать тюрьмы, которые не используются. Чиновник также говорил, что возможно строительство новых объектов, в которых осужденные смогут отбывать наказание.

Автор: Светлана Закелова