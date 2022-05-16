Мужчина отслеживал и передавал информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Ривненской областной прокуратуры ровенчанин осужден за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Ривненской областной прокуратуры, во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств, на основе которых в суде прокурором доказано, что человек, исповедуя пророссийские взгляды и действуя по идеологическим мотивам, выполняя задачи представителя правоохранительного органа РФ, еще с октября прошлого года собирал и с помощью интернет мессенджеров передавал государству-агрессору информацию о стратегических объектах Ривненской области.

В частности, об установлении режима охраны, наличия контрольно-пропускных пунктов, дополнительных защитных сооружений, критически важных объектов военной части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Дубенском районе.

Кроме того, мужчина отслеживал и передавал информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины из Ривне в направлении Киева, железнодорожных эшелонов с военной техникой и представителями военных формирований, которые в составе ВСУ принимают участие в защите и обороне территориальной целостности Украины.

Выявить преступника удалось благодаря длительной и скоординированной работе областной прокуратуры и управления СБУ в Ривненской области, которые и проводили досудебное расследование.

В суде обвиняемый свою вину признал.

Приговор в законную силу еще не вступил, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с оккупантами и организовала им сопровождение.

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