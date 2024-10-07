Аппарат ВРУ издал распоряжение, касающееся локальной сети Рады.

Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

По его словам, он получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады. Он перечислил, какие меры безопасности предлагает Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО:

обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;

запрет передачи данных, которые используются в работе и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису;

По мнению депутата, такие меры безопасности вполне логичны.

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"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - добавил он.

Ограничение использования Telegram в Украине

Недавно было принято решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры. 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности - ключевого органа координации и контроля в сфере кибербезопасности, на котором принято соответствующее решение.

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