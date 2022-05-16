В банке пообещали в течение часа устранить проблему.

Обновлено: "ПриватБанк" сообщил о возобновлении работы приложения "Приват24", в котором ранее сегодня произошел сбой.

"Мобильный Приват24 работает в стандартном режиме! Спасибо за понимание", – говориться в сообщении.

Оригинал: "ПриватБанк" сообщил о временных о проблемах со входом в приложение "Приват24".

Об этом сообщила пресс-служба в Telegram.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов со входом в приложение "Приват24". Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа отладим", – говорится в сообщении.

В последний раз проблемы с доступом к Приват24 наблюдались 12 мая. Тогда специалисты быстро возобновили работу сервиса.

Ранее УНИАН уже писал, что "ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.

До конца года через систему голосовой идентификации банк планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка через телефон.

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