В этом году из бюджета на нее выделяют на четверть больше средств, чем в прошлом.

Украинская ракетная программа находится на стадии согласования.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, отвечая на вопрос о статусе реализации ракетной программы.

"Сейчас ракетная программа находится на стадии согласования, там предусмотрен заказ, в частности, на КБ "Южный" и "Южмаш", - проинформировал Рябикин.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году из бюджета выделяют на четверть больше средств на ракетную программу, чем в прошлом году.

"На 2022 год по соответствующей бюджетной программе на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники предусмотрено из общего фонда государственного бюджета ассигнования 28,4 млрд гривень, что на четверть больше, чем в прошлом году, и значительно больше, чем было в прошлые годы", - сказал премьер.

Читайте такжеМинобороны готово увеличить финансирование украинской ракетной программыКак сообщал УНИАН, министерство обороны в этом году планирует утвердить программу развития Вооруженных Сил Украины, программу развития вооружений и ракетную программу.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина направит на развитие ракетного вооружения к 2031 году более 200 млрд грн.

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